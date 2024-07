Médica defende resguardo pós-parto e revela risco de sangramento; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama comentou sobre a importância do período pós-parto e detalhou os riscos durante o resguardo

O período pós-parto, também conhecido como puerpério, é uma fase crucial para a recuperação da mãe, apesar de muitos acreditarem que os cuidados e especificações dadas pelos médicos sejam exageradas. Em conversa com a CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama explicou o motivo das contraindicações e garantiu que há riscos intensos, como sangramento e até problemas emocionais.

"O resguardo é fundamental para a recuperação e qualidade de vida, tanto do recém nascido, quanto da mãe. É recomendado que a mulher faça adesão do resguardo por pelo menos 30 dias e durante esse período, ela deve evitar esforços físicos intensos, seguir orientações médicas para cuidar ferida operatório da via de parto e receber apoio emocional para enfrentar as demandas da maternidade", afirma.

Fabiane segue falando sobre a importância dos cuidados durante o pós-parto e garante que a quebra dele pode render problemas não apenas com a recuperação do corpo, mas também outros sintomas físicos além dos emocionais, como infecções, sangramentos e instabilidade na adesão à nova rotina. Portanto, atividades físicas intensas, como levantar peso ou realizar tarefas domésticas pesadas, devem ser evitadas.

É importante destacar que o período da gestação o corpo da mulher passa por diversas mudanças e o pós-parto serva para essa recuperação, como o útero, que agora começa a retornar ao seu tamanho original após a expansão. Além disso, há a cicatrização das lacerações ou cortes realizados durante o parto, como episiotomia ou cesariana.

"Cuidados essenciais nessa fase são: manter uma boa higiene íntima para evitar infecções; fazer repouso e não fazer esforço físico, somente atividades leves; manter uma alimentação e ingestão de água adequadas e realizar as consultas de puerpério regularmente", explica a ginecologista.