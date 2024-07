Samara Felippo desabafa e expõe mensagem machista de atleta

Samara Felippo expôs nas suas redes sociais uma mensagem machista que recebeu de um atleta que joga tênis de mesa no Fluminense

Nesta quinta-feira, 4, Samara Felippo fez um desabafo em sua conta no Instagram após receber uma mensagem nada agradável de Alexandre Monção, atleta que joga tênis de mesa no Fluminense. "Oi, Fluminense. Esse recado é para você. Vou deixar aqui já o perfil dele e no próximo storie a mensagem que esse querido atleta deixou para mim, que eu não sabia nem a existência. Ele vem aqui no perfil de uma mulher, de uma mãe, ele nem sabe do corre, nem sabe do rolê, não sabe o que acontece na minha vida. Vem interferir, me humilhar e ofender a maneira que eu materno a minha filha. Olha que loucura. Então, Fluminense, olha que bacana", começou ela.

Em seguida, a atriz fez questão de mostrar o print da mensagem. "Oie, só queria saber se você não tem vergonha de constranger a sua filha assim. Que você é uma pessoa podre e analfabeta funcional, o Brasil todo já sabia, mas achei que como mãe tu poderia ser um pouquinho menos pior. Engano meu. Além de tudo, como está na geladeira esquecida, precisa estragar o aniversário da filha para ter um vídeo viral e 15 minutos de fama novamente, já que com sua arte você não tem competência para aparecer. Meus pêsames para sua filha que não tem culpa do lixo de ser humano que você é", escreveu ele.

Para concluir, Samara seguiu seu desabafo e citou a namorada do atleta. "Sinto muito pela Nanda, ela namora esse sujeito. Espero que ela acorde a tempo para a vida porque são nesses sinais que a gente vê quem é que está com a gente. O cara é muito legal as vezes, mas quando vai no perfil de uma mulher que é mãe julgar a maternidade dela, ofender dessa forma que ele me ofendeu. Sinto muito pelo Fluminense, que tem gente desse tipo e sinto muito pela Nanda", finalizou, pedindo ainda que seus seguidores denunciassem o perfil dele.

Samara é mãe de Alícia, de 15 anos, e Lara, de 11, fruto do seu relacionamento com Leandrinho.

Samara Felippo interfere no aniversário da filha

A mensagem de Alexandre provavelmente diz respeito ao fato de Samara ter interferido no aniversário da filha Lara, de 11 anos. A famosa mostrou que interferiu no 'com quem será', cantado tradicionalmente após o 'Parabéns Pra Você' em festas.

Em seu perfil oficial do Instagram, Samara compartilhou um vídeo da festa, onde os convidados logo puxaram a canção após os parabéns na festa. "Com quem será, com quem será que a Lara vai casar? Vai depender, vai depender, se...", iniciou a música, que logo foi alterada pela artista. "Se a Lara vai querer", disse ela, que fez uma cara de brava logo em seguida.

Na legenda, a atriz ainda justificou sua alteração aos seus seguidores: "POV: Você tem uma mãe feminista. Ok? Ok? Ok?", escreveu Samara no vídeo.