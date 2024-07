Fabiana Justus explica motivo de ter que se vacinar novamente após transplante

Fabiana Justus respondeu algumas dúvidas dos fãs nas redes sociais; 'Tenho que tomar praticamente todas', contou a influenciadora

Fabiana Justus já havia comemorado recentemente que tinha sido liberada pelos médicos para tomar vacinas após o transplante de medula óssea. Nesta segunda-feira, 01, a influenciadora digital apareceu em seu Instagram e respondeu um seguidor sobre o motivo para ter que passar por todo processo de vacinação novamente.

Ela já começou dizendo quais imunizantes terá que aplicar: "Tenho que tomar praticamente todas novamente". Como agora é uma paciente imunossuprimida, por conta do câncer e do transplante de medula, ela disse que é como se seu sistema imunológico tivesse "zerado".

"Minha imunidade zera e a do doador não vem o suficiente com o transplante", finalizou. No final de junho, a filha do empresário Roberto Justuscelebrou o momento em que poderá revacinar e explicou o motivo de pacientes como ela precisarem tomar os imunizantes da vida novamente.

"Eu vou tomar vacina! Eu me arrumei, eu passei uma make, eu realmente estou muito empolgada, porque desde o começo eu sabia que eu teria que revacinar, começar a tomar as vacinas, tudo bem que hoje é a primeira, mas pra mim simboliza tanto, não sei nem explicar, tô assim sem palavras", surgiu toda arrumada e contente para o momento.

Fabiana então explicou o motivo de ter que tomar vacinas novamente. "Como eu tomo bastante imunossupressor, nesse pós transplante, justamente pra medula nova não brigar com o corpo, a minha imunida acaba ficando muito baixa, aí você não pega o suficiente pra te proteger então precisa realmente revacinar, então tem todo um calendário da vacinação", contou e falou que tomará aos poucos até completar dois anos de transplante.

Fabiana Justus mostra cabelo crescendo

Ainda nesta segunda-feira, 01, Fabi Justus mostrou que seu cabelo está crescendo após a quimioterapia. "Dando um zoom para vocês verem meu cabelo crescendo. Em cima tem muitos clarinhos e, na lateral, eles são bem escuros. Tô curiosa de saber como vai nascer", disse ela. A mãe do Luigi ainda falou dos desafios da quimioterapia, especialmente em relação ao cabelo, e aconselhou os seguidores que também vão passar pelo tratamento.