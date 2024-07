Matteus Amaral surge agarradinho com Isabelle Nogueira em viagem

O ex-BBB Matteus Amaral compartilhou uma foto agarradinho com a namorada, a também ex-BBB Isabelle Nogueira, em meio à natureza

Matteus Amaral usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para compartilhar algumas fotos ao lado da namorada, Isabelle Nogueira. Os dois se conheceram durante o BBB 24 e começaram a se relacionar na reta final do reality show da TV Globo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, eles aparecem agarradinhos em meio à natureza, durante uma viagem a Presidente Figueiredo, no Amazonas. "Pela segunda vez nesse lugar incrível! Presidente Figueiredo", disse o gaúcho na legenda.

Nos comentários, Isabelle falou sobre o passeio com o amado. "Lindo da minha vida. Amo te apresentar lugares lindos. Vamos viver muitas coisas lindas juntinhos ainda", escreveu a manauara, que reencontrou o namorado no último dia 28. Ele viajou para o Amazonas para conferir o Festival de Parintins, no qual a ex-sister é a cunhã-poranga do Boi Garantido.

Os fãs também rasgaram elogios ao casal. "Não ganhou o BBB, mas ganhou uma linda mulher que te valoriza… parabéns, você merece", disse uma seguidora. "A química desse casal e surreal", falou outra. "Casal mais lindo do mundo", escreveu uma fã.

Confira:

Isabelle Nogueira mostra perrengues do Festival de Parintins

Cunhã-poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do Festival de Parintins, Isabelle Nogueira compartilhou nas redes sociais nesta última terça-feira, 2, que está voltando para sua vida em Manaus após o fim da festa folclórica no interior amazonense.

Nos stories do Instagram, ela contou que está arrumando as malas e mostrou os machucados no corpo por causa das apresentações. A ex-BBB mostrou as marcas após usar fantasias e alegorias pesadas. "Todo festival fico marcada. Tem cicatriz aqui, minha costa é cheia de marcas. Aqui tô ralada, minhas costas, pé, joelho, perna, coxa, tudo dói. Mas faz parte do processo, é uma grande loucura, mas bora lá continuar arrumando as coisas", disse ela. Saiba mais!