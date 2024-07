Nego do Borel se posiciona após discussão com filho de Otávio Mesquita: "Venho sendo perseguido"

Nego do Borel quebrou o silêncio e desafiou filho de Otávio Mesquita após discussão acalorada em bar de São Paulo; entenda

Nesta quinta-feira, 4, Nego do Borel usou as redes sociais para se pronunciar acerca da discussão que teve com Luiz Otavio Mesquita, filho de Otávio Mesquita. Após trocaram xingamentos em um bar em São Paulo, o cantor desafiou o empresário para enfrentá-lo 'cara a cara'.

Em seu perfil oficial no Instagram, Nego do Borel, que garantiu que irá processar Luiz Otávio, esteve ao lado da mãe, da avó e do mestre de boxe no vídeo. "Assunto chato que eu não queria falar sobre. É o seguinte: Eu venho sendo perseguido por Luiz Mesquita. Você já deu um tapa na minha cara, me agrediu, e eu não fiz nada com você. Esse tempo todo, você vem postando coisas minhas na internet, expondo a mim e a minha família", iniciou.

"Eu sou homem igual você. Tem 30 anos, você é um cara velho, e o que você está fazendo é anti-jogo, não faz parte do boxe", prosseguiu. "Você me agrediu na covardia. Não ia falar sobre, mas tem muita gente falando que é marketing, não é isso. Isso que você fez não existe".

Na sequência, o cantor propôs um desafio ao filho de Otávio Mesquita. "Você quer desafiar, quer lutar comigo? Vou fazer uma parada de homem - o que você não fez comigo - eu vou viajar, ficar um mês fora. Quer muito lutar comigo? Vou propor uma coisa para você: se você for homem, você vem aqui no Rio. Você tem 24 horas", afirmou.

"Venha no Rio e me desafia pessoalmente. Não vou te agredir, não vou te dar tapa na sua cara. Você me desafia cara a cara, pessoalmente. Posso aceitar uma luta com você, mas só se você for homem e vier cara a cara", finalizou.

Filho de Otávio Mesquita também se pronunciou

