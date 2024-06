Filho de Otávio Mesquita abre o jogo sobre briga com Nego do Borel: 'Aprender'

Filho do jornalista Otávio Mesquita, Luiz Otávio esclareceu o motivo de ter dado um tapa no cantor Nego do Borel após briga viralizar

Filho do jornalista e apresentador Otávio Mesquita, o empresário Luiz Otávio abriu o jogo e decidiu falar a respeito de sua intriga com o cantor Nego do Borel. Nos últimos dias, um vídeo dos dois se enfrentando viralizou nas redes sociais e despertou a curiosidade dos internautas sobre o motivo da briga.

No registro em questão, Luiz Otávio aparece dando um tapa no rosto do artista. Agora, em uma publicações nas redes sociais, o herdeiro do apresentador contou que a briga não aconteceu 'do nada' e ressaltou que as provocações de Nego do Borel já existem há algum tempo.

"Vamos deixar as coisas mais transparentes para vocês? Muitos de vocês não sabem da história completa e acham que esse tapa que eu dei na cara do Nego do Borel foi um fato isolado e não foi", iniciou o empresário. Em seguida, Luiz informou que o vídeo em defesa foi feito após pedidos de seu próprio advogado.

"A história com o Nego do Borel foi desde a vez em que ele convenceu o Thomaz [Costa] a ir lá em cima e me dá aquele empurrão covarde e ficou dando risada da minha cara", relatou o filho de Otávio Mesquita, recordando que venceu a luta contra o ex-Carrossel e, logo depois, desafiou o cantor para um combate - que não aceitou.

O empresário também revelou que o funkeiro passou a comentar sobre sua namorada em perfis no Instagram. "Eu, como não tenho sangue de barata, comecei a falar do histórico problemático dele e expor tudo o que ele já tinha feito. Até o dia de hoje, que ele me intimou para ir pessoalmente falar cara a cara com ele. Disse que estava com três ou quatro pessoas lá, me marcou, colocou o endereço. Eu fui homem e fui lá pessoalmente conversar com ele", completou ele.

De acordo com o empresário, o ápice da situação aconteceu após Nego do Borel ofender seu pai, Otávio Mesquita. "Isso eu não aceito. Para ele aprender a nunca mais falar o nome do meu pai ou de qualquer pessoa da minha família. Nego do Borel, para de ameaça e vamos resolver isso no ringue, igual homem de verdade", finalizou Luiz Otávio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Otavio Mesquita (@luizomesquita)

A briga entre Luiz Otávio e Nego do Borel

A confusão entre os famosos aconteceu na noite de sexta-feira, 21, e rapidamente viralizou nas redes sociais. No registro em questão, é possível perceber que o filho de Otávio Mesquita foi contido por outras pessoas que estavam no local, o impedindo, assim, de seguir com a briga.

Confira: