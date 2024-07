Cauã Reymond posa com famoso galã italiano e fãs reagem

Cauã Reymond posou ao lado do galã italiano Michele Morrone durante evento da Dolce&Gabbana e fãs reagiram a beleza dos dois

Nesta quarta-feira, 4, Cauã Reymond compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado do galã italiano Michele Morrone, famoso pelo filme 365 Dias, da Netflix. O clique foi feito durante o desfile da grife Dolce&Gabbana, em Sardenha, na Itália.

Na imagem, os dois aparecem com looks luxuosos e chiquérrimos Michele ainda surgiu segurando uma taça de vinho na mão enquanto olhava para a câmera."De ontem na Sardenha para DG Alta Sartoria", escreveu o ator na legnda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu mais de 300 mil curtidas e milhares de comentários. "A segunda foto estremeceu o Instagram", escreveu uma internauta. "A beleza do mundo inteiro nessas fotos", comentou outra. "A segunda não é uma foto, é uma obra de arte", escreveu uma terceira. "A perfeita definição de tanto faz", escreveu mais um, se referindo à enorme beleza dos atores.

Paizão

Recentemente, o ator Cauã Reymond esteve no Uruguai, curtindo suas férias ao lado de sua filha, Sofia, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Grazi Massafera. O artista surpreendeu seus seguidores com mais um álbum de fotos da viagem e encantou seus fãs com cliques super fofos ao lado de sua herdeira.

Em seu perfil oficial do Instagram, o famoso colocou sua cara no sol e posou ao lado de sua pequena, que fez caras e bocas para os cliques divertidos do papai. Juntinhos, eles curtiram um dia na natureza e aproveitaram para renovar suas fotos.

"Voltando para casa cheios de histórias para contar!", escreveu Cauã na legenda da publicação, se despedindo do local. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para a dupla. "Paizão!", disse um internauta. "Ela se parece muito com você", apontou outro. "Que lindos!", declarou mais um.