Márcia Fu rompe o silêncio sobre polêmica com Key Alves: 'Um aviso'

Após ser alfinetada por Key Alves, a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu se pronunciou a respeito da polêmica com a atleta

A polêmica envolvendo Márcia Fu e Key Alves continua rendendo. Após a jogadora de vôlei rebater um comentário feito pela ex-atleta a seu respeito, foi a vez da ex-A Fazenda 15 se pronunciar sobre o assunto.

Tudo começou quando Márcia, durante participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', afirmou que não considerava Key Alves uma 'atleta de alto rendimento'. "Na verdade, eu não a conheço muito jogando", declarou a ex-participante do reality rural da Record.

Key, por sua vez, não gostou da declaração de Márcia Fu e fez questão de rebater a crítica. Em suas redes sociais, a ex-BBB 23 mostrou imagens de medalhas conquistadas, além de alguns uniformes e um prêmio. Momentos depois, a influenciadora digital fez um novo desabafo: "Não entendo por que querem me diminuir no que sou profissional em fazer, que é jogar vôlei".

Agora, Márcia usou as redes sociais para colocar de vez um ponto final na polêmica. Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, sem citar nomes, a ex-jogadora de vôlei informou ao público que não dará continuidade à discussão.

"Bom dia da Queen [Rainha]! E só um aviso gente, se eu não dei bola para quem fala tranqueira na Fazenda, imagina agora? DÓI DÓI DÓI. Agora bora bora que eu tenho uma olimpíada para cobrir!", publicou ela.

Márcia Fu alfineta Eliana e faz elogios para Patricia Abravanel

A atleta e ex-A Fazenda Márcia Fu surpreendeu ao falar sobre as apresentadoras Eliana e Patricia Abravanel durante o programa De Frente com Blogueirinha. Ela alfinetou a loira e elogiou a morena por seus desempenhos nos programas do SBT.

O assunto surgiu quando Blogueirinha perguntou para Márcia se ela queria comandar um programa no lugar de Eliana, que saiu do SBT para ir para a Globo. E ela negou. "Não é minha cara. Queria um programa mais legal, igual ao seu. Achava um pouquinho [chato], tenho que falar a verdade. É melhor para ela na Globo", declarou.

Então, ela elogiou o programa comandado por Patricia Abravanel. "Eu gosto. Aquele show de calouros. Gosto dela. Dou certo com ela. Acho legal o programa dela, o que ela faz. A responsabilidade dela é muita, porque fora de ser filho de quem é, tem que dar conta da audiência", afirmou.