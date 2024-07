Valesca Popozuda abre o jogo sobre vida de solteira: 'Os homens têm medo'

Há seis anos solteira, Valesca Popozuda reclama das atitudes dos homens e afirma que eles têm medo de mulheres independentes

Na próxima sexta-feira, 5, Valesca Popozuda lançará nas plataformas digitais o álbum De Volta Para Gaiola: Amor De Verdade. No mesmo dia, a cantora também lança o De Volta Para Gaiola: Amor, com versões mais suaves do novo repertório.

As músicas do novo trabalho da artista são bem sensuais e Valesca relembrou o início da sua vida sexual, aos 16 anos. "Minha mãe não falava sobre isso comigo. Aos poucos, você vai se descobrindo, vai tentando conhecer o que é bom. Fui aprendendo com a rua, aos poucos, com amigas, minha primeira vez foi com um cara que eu amava, mas eu pensava: será que vai sempre doer?", disse ela, em entrevista ao Gshow.

Solteira há seis anos, Valesca garantiu que está aproveitando muito essa fase. "Eu estou gostando tanto de viver isso, os meus momentos, fazer o que quero. Quando você está em um relacionamento, você tem que dar satisfação, né? E eu estou gostando de ir para uma festa para poder beijar quantos quiser. Viver a minha vida".

Além disso, a cantora afirmou que intimida os homens. "Eles correm. Quando eles entendem que você é uma mulher que não vai deixar barato, que você vai abaixar a sua cabeça, e que é empoderada, que não depende de nada, que vive a sua vida, eles têm medo".

Relacionamento abusivo

Uma das músicas do novo álbum diz respeito a um relacionamento abusivo que a artista viveu. "Quando eu falo 'Só me dava porrada e partia para farra, eu ficava sozinha', eu passei por isso. Era um terror na minha cabeça. Nem entendia direito, achava que era só porrada e não. Tem a saúde mental. Você sendo a vítima, se coloca como culpada. Não, você não é a culpada".

Bissexualidade

Há cinco anos, Valesca Popozuda fica com mulheres. E, durante a entrevista, ela afirmou que seu próximo relacionamento provavelmente será com uma mulher.

"Acho que minha próxima namorada vai ser mulher. O sexo é muito gostoso. Esses homens estão tão complicados, sabe? Porque eles sempre querem ser donos da razão. Com mulher, a troca, o carinho, a carícia é bem diferente do que a com o homem. E, tipo, para penetração, eu pego o meu consolo. Não preciso de nada", disse.

Recentemente, a famosa marcou presença na Parada LGBTQIA+, de São Paulo. "A gente está aqui para correr atrás das nossas lutas, para falar por respeito. A gente está nesse século que não dá mais para ter mimimi. Aqui não é só apenas para a gente celebrar, é muito mais do que o Dia das Mães, acho que é muito mais do que celebrar um Natal, do que celebrar um Ano Novo, sabe? Isso aqui é uma festa de respeito", disse ela em entrevista para a CARAS Brasil.