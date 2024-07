Poliana revela que contrata ‘enfermeiras bonitas’ para cuidar de Leonardo: ‘Loira’

Como assim? Poliana Rocha revela que tentou contratar enfermeiras bonitas para cuidar de Leonardo e explica motivo inusitado

Nesta terça-feira, 2, Poliana Rocha surpreendeu os seguidores ao revelar que já tentou contratar enfermeiras bonitas para cuidar de seu marido, Leonardo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital explicou que tentou usar esse método como uma estratégia para o cantor sertanejo passar por exames de rotina, já que ele tem ‘trauma’ de agulha.

Através dos stories do Instagram, Poliana revelou que marcou alguns exames escondidos do marido, que apareceu bravo ao descobrir a consulta. Desta vez, ele foi atendido por um enfermeiro homem; no entanto, ela explicou que o sertanejo não gosta de fazer exames e por isso, tentou contratar profissionais de saúde mais atraentes para incentivá-lo.

“Gente, eu tô aqui rindo porque vocês não têm noção da luta para fazer exame de sangue no Leonardo. Eu falo assim que ele deve ter até algum trauma de infância e que perpetua até hoje”, Poliana detalhou enquanto dava risada. Na sequência, a influenciadora revelou sua estratégia: “Eu tenho que marcar escondido com o pessoal do laboratório”, disse.

“Espero ele chegar, aí eu vou fazer todo aquele meio de campo, o enfermeiro vai com uma paciência para tirar sangue, vocês acreditam nisso?”, disse a jornalista, que entregou a tática de contratar mulheres: “Uma vez eu queria muito que ele vacinasse. Como eu que marco, eu falei assim ‘ó manda uma menina bem bonita para dar essa vacina’”, disse.

No entanto, o plano de Poliana acabou sendo frustrado: "Pensei que ele iria falar assim ‘nossa, que menina bonita’ e deixar de boa. Chegou uma loira aqui em casa, alta, linda e maravilhosa. Na hora que a loira chegou com a malinha e com a cruzinha vermelha, o Leonardo saiu fora, minha filha”, ela finalizou o relato dando risada da situação.

Vale lembrar que recentemente, a mãe do cantor Zé Felipe e nora da influenciadora Virginia Fonseca também surpreendeu ao revelar que brigou com o marido por um motivo inusitado. Isso porque o cantor sertanejo não gosta quando ela ‘inventa’ de fazer obras em casa. No entanto, ela decidiu transformar um quarto da mansão para receber os netos.

Ao mostrar como anda a obra do recinto, que será de Maria Alice, Maria Flor e de José Leonardo, a famosa comentou que não avisou o esposo sobre a reforma. Aproveitando que ele está fazendo shows, a loira iniciou a mudança e revelou a um internauta que está "amansando a fera", pois, ele briga quando faz "quebradeiras" na casa.

