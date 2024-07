Karin Hils revela que fez um aborto no início de sua carreira

Karin Hils, ex-Rouge, revelou que realizou um aborto no início de sua carreira. A cantora revelou que decidiu priorizar seu momento profissional

A cantora Karin Hils abriu seu coração e revelou que fez um aborto no início de sua carreira. A ex-integrante do grupo Rouge decidiu interromper a gestação para focar no seu momento profissional.

"Eu já fui mãe. Assim que entrei no Rouge, eu fiz um aborto. Dois ou três meses depois de entrar, eu engravidei. Lembro que nesse período eu estava ensaiando para fazer um carnaval em Salvador... A vida é feita de escolhas e eu escolhi seguir minha carreira, não tive muito tempo para pensar a respeito", disse ela no podcast Pod não pod ou depende, apresentado por Bianca Rinaldi e Guga Menga.

Em seguida, Karin afirmou que não teve muito apoio do pai do bebê na época. "Lembro que comuniquei o pai e digamos que ele me incentivou a isso, no sentido de não me apoiar. Ele falou: 'Você é doida, o que vai fazer com sua vida, demorou tanto para poder chegar até aqui'. E eu já entendi o recado. E estava no meio da loucura. Eu lembro que pensava muito no contrato, que era muito amarrado. Fiz esse aborto e segui com a minha vida. Eu nunca mais lembrei disso. Não foi uma coisa que foi me acompanhando ao longo da minha vida".

A famosa também contou que levou o assunto para a terapia e que já se viu no papel de mãe em seu trabalho. "Descobri que não me dava oportunidade de ter luto das coisas que aconteciam na minha vida, desde a morte da minha mãe. É impressionante como a arte nos coloca em alguns lugares. Eu passei a ter várias experiências como mãe, uma em especial no coro, em que eu era mãe de um adolescente, tinha que fazer um número cantando a música 'Pedaço De Mim', de Chico Buarque, e quando comecei a estudar essa música foi uma catarse... Eu mergulhei naquela fase da vida e pensei 'era para eu ter um filho nessa idade'. Era para eu ter sido mãe de um filho já adolescente... Foi uma loucura".

Briga

Ao que parece, o clima está tenso entre as ex-integrantes do Rouge! A cantora Karin Hils compartilhou prints de uma conversa entre os membros do grupo de sucesso dos anos 2000. Com isso, ela expôs uma suposta briga com Aline Wirley, que parece ter ficado irritada com a conversa entre as ex-colegas.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Karin compartilhou uma foto do grupo de mensagens chamado 'As Rouge Tudo'. A artista borrou as mensagens trocadas na conversa, mas não deixou de ocultar que a ex-BBB saiu do grupo.

Na legenda, Karin deixou a entender que houve um rompimento entre o grupo. "Rouge... Quando você pensa que ele já foi, ele volta. Segue pulsando em movimentos, às vezes subterrâneos e de paz. Quando eu falo, ainda tem gente que não bota fé. O bagulho aqui é LOUCO. É um vexame, gente!", escreveu a cantora.