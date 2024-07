Kate Middleton ficou exausta após participar de evento oficial com rei Charles, diz site

Fontes próximas à Família Real afirmam que Kate Middleton ficou 'exausta' após marcar presença em evento de aniversário do Rei Charles III; saiba mais

Em tratamento contra um câncer, Kate Middleton surgiu deslumbrante ao marcar presença no Trooping the Colour, a parada militar que comemora o aniversário do rei Charles III, no último dia 15. Porém, relatos de pessoas próximas à Família Real afirmam que a princesa de Gales estava "exausta" ao fim do evento.

Vale ressaltar que esta foi a primeira aparição pública de Kate desde o Natal de 2023, já que, desde então, ela se dedicou ao tratamento de quimioterapia contra o câncer.

"Kate estava nervosa fazendo sua reaparição", contou uma fonte à revista Life & Style. "Ela temia que parecesse cansada ou muito magra no desfile, mas ela estava incrível. A resposta de apoio que Kate recebeu aumentou sua confiança, e isso era aparente", completou, ao garantir que o príncipe William"estava muito orgulhoso dela e o resto da família real também”.

Acontece que as atividades do dia foram pesadas para a princesa de Gales, que também precisou dar atenção aos filhos, George, de 10 anos de idade, Charlotte, de 9, e Louis, de 6. “Kate ficou exausta depois. Foi um dia longo, e exigiu muito dela”, contaram ao veículo. “É por isso que ela escreveu aquele post de junho”, compartilhou uma pessoa próxima ao casal, se referindo à carta aberta de Kate no Instagram.

“Ela tem dias ruins, e isso é algo que ela não teria compartilhado no passado. Kate não é a única pessoa lutando contra o câncer , e ela percebe que ser sincera sobre sua luta ajudará os outros”, continuou a fonte. “Ela é uma lutadora, por si mesma, por sua família e por seu país", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate Middleton prefere que filhos mais novos não sejam membros efetivos da realeza

A decisão do príncipe Harry de abdicar de suas funções reais segue gerando consequências para a Família Real. Kate Middleton arquitetou um plano futuro para os dois filhos mais novos, Charlotte e Louis. O primogênito dela, George, nasceu com a missão de um dia se tornar rei do Reino Unido. Ele sucederá o pai, o príncipe William, no comando do trono.

Como manda a tradição, o primogênito é quem deve ser preparado para assumir o trono. Um amigo dos príncipes de Gales revelou ao portal britânico Daily Beast que a duquesa deseja que os filhos mais novos não se envolvam em assuntos da realeza quando crescerem. Entenda!