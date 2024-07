Princesa Anne faz primeiro comunicado após queda de cavalo e internação

A irmã do rei Charles sofreu um acidente recentemente; Princesa Anne iria participar de evento sobre a Primeira Guerra Mundial nesta segunda-feira, 01

Nesta segunda-feira, 01, a princesa Anne, se pronunciou pela primeira vez após ser internada devido a uma concussão sofrida em uma queda de cavalo no dia 23 de junho. Uma mensagem da irmã do rei Charles III foi lida durante uma cerimônia marcando o centenário do Newfoundland National War Memorial, no Canadá.

"É com profundo pesar que não posso estar com vocês hoje, enquanto vocês comemoram os bravos esforços e sacrifícios dos membros do Regimento de Terra Nova que foram para a batalha no primeiro dia do Somme", disse a princesa no comunicado, citando uma batalha histórica da Primeira Guerra Mundial.

"Tenho boas lembranças de estar com vocês em 2016, na 99ª ocasião em que o povo desta ilha comemorou a Batalha de Beaumont Hamel, e estou profundamente triste por não poder estar com vocês novamente, e envio meus melhores votos neste dia especial de comemoração", acrescentou Anne na mensagem lida pelo governador-geral da Terra Nova.

Vale lembrar que a princesa recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, 28. De acordo com o Palácio de Buckingham, a princesa seguirá com sua recuperação perto da família, mas ainda não tem previsão de quando voltará a cumprir sua agenda de compromissos da realeza. “Gostaria de estender meus agradecimentos à equipe do Southmead Hospital por seu cuidado, experiência e gentileza durante a curta estadia da minha esposa”, afirmou o marido dela, Timothy Laurence.

Perda de memória

A Princesa Anne, que é irmã do Rei Charles III, está internada em um hospital na Inglaterra após sofrer um acidente no último domingo, 23. Ela teria sofrido um acidente envolvendo um cavalo e sofreu uma concussão, que é quando acontece uma pancada na cabeça, e ferimentos leves. Com isso, ela foi diagnosticada com uma perda de memória.

De acordo com o site Telegraph, a princesa apresentou perda de memória sobre o dia do acidente, já que não se lembra do que aconteceu. Apesar do susto com o diagnóstico, os médicos acreditam que é algo temporário e ela deve se recuperar. Por enquanto, a família real britânica não revelou detalhes sobre como foi o acidente com Anne.