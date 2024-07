Saiba como a princesa Diana comemorou o seu último aniversário

Se estivesse viva, a princesa Diana completaria 63 anos de idade nesta segunda-feira, 1º de julho. Relembre como ela celebrou o seu último aniversário

A princesa Diana completaria 63 anos de idade nesta segunda-feira, 1º de julho, caso estivesse viva. Ela faleceu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris, na França, em agosto de 1997. Naquele ano, ela comemorou o seu último aniversário em vida. Relembre como foi a data especial:

De acordo com a revista People, a princesa Diana comemorou o seu aniversário de 36 anos em uma festa de gala. Ela esteve no evento do Centenário da Tate Gallery, em Londres, Inglaterra, e esbanjou beleza ao usar um vestido preto que ganhou do amigo e estilista Jacques Azagury. Para completar o visual, ela usou um colar de brilhantes e brincos combinando.

Na época, ela fez questão de cumprimentar os admiradores na entrada do evento. Ela esbanjou simpatia e recebeu vários presentes de seus fãs, incluindo cartões, flores e ursos de pelúcia.

Durante aquele verão de 1997, Diana também viajou. Ela esteve nos Estados Unidos para um evento de gala e curtiu as férias em St. Tropez com o namorado, Dodi Al Fayed, e os filhos, William e Harry.

Logo depois da última viagem, Diana e Dodi foram para Paris, na França. No dia seguinte, eles faleceram no trágico acidente de carro em um túnel da cidade.

Foto rara da infância da princesa Diana é revelada pelo irmão dela

Na última semana, uma foto rara de princesa Diana causou comoção entre seus admiradores. Isso porque seu irmão, Charles Spencer, resgatou uma foto de quando a antiga Princesa de Gales ainda era criança.

Na foto, Charles e Diana apareceram pequenos com os uniformes escolares e posando na frente da casa deles. A foto foi feita no ano de 1968.

“Meu primeiro dia de aula, em setembro de 1968. Meu pai tirou esta fotografia minha e de minha irmã, Diana, pouco antes de nos levar para Silfield, uma escola primária realmente adorável em King’s Lynn, Norfolk. A diretora era a senhorita Jean Lowe, uma senhora calorosa e atenciosa, que amava seus meninos e meninas. Fiquei lá até 1972, quando fui para o lugar que chamo, em minhas memórias, de Escola Muito Particular”, disse ele na legenda do post. Clique aqui e confira a foto!