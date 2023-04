Sensitiva prevê término polêmico do relacionamento de Mel Maia e MC Daniel: “Confronto num show!”

Sensitiva Bianca Godói, que previu a gravidez de Viih Tube, prevê fim polêmico do relacionamento de Mel Maia e MC Daniel

Na noite da última quinta-feira, 13, a sensitiva Bianca Godói fez mais uma previsão chocante. A vidente já havia viralizado na internet após prever a gravidez da ex-BBB Viih Tube (22) e agora voltou a compartilhar o possível término polêmico do relacionamento da atriz Mel Maia (18) com o cantor MC Daniel (25), no qual estão juntos há sete meses.

"Eu vejo um grande problema do MC Daniel, um grande confronto num show, e ele e a Mel Maia vão anunciar a separação logo, logo, em breve, uma separação muito polêmica", começou ela no vídeo publicado nas redes sociais.

Os seguidores foram à loucura após a revelação que o casal enfrentará um grave problema no relacionamento que irá envolver a justiça. "Vai ter até assuntos judiciais envolvendo o cantor e a atriz".

"Ah, que triste, acho eles lindos!", lamentou uma. "Que triste, adoro eles juntos", comentou outra. "Não curto ambos. Esse cara pra mim é uma fachada das grandes pra coisas piores. Sei não", criticou uma terceira.

Vale lembrar que recentemente Mel Maiarevelou como conheceu o namorado, MC Daniel. "Eu estava numa ligação de vídeo com amigos bem próximos. Do nada, um deles colocou o Daniel. Eu já tinha visto vídeos dele no Tik Tok, achava engraçado, mas não liguei muito. Então, quando ele apareceu, eu falei: "É o menino do Tik Tok". E começamos a conversar. Depois, chamei no privado, gostei dele. Passamos a nos falar e viramos amigos", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

VEJA A PREVISÃO DA SENSITIVA PARA O RELACIONAMENTO DE MEL MAIA:

Mel Maia faz tatuagem para homenagear o namorado, MC Daniel

Nas últimas semanas, Mel Maia revelou que fez uma tatuagem para homenagear o novo namorado, o cantor MC Daniel, ao tatuar a inicial dele. A estrela tatuou a letra 'D' em seu dedo anelar. A revelação da tatuagem foi feita por MC Daniel, que exibiu um vídeo nos stories de Mel Maia mostrando a tatuagem.

“Cadê a sua tatuagem nova, amor?”, disse ele. E ela afirmou: “Ah não, vou mostrar nos meus stories. Então me marca, para eu repostar”. Ele completou: “Agora vou fazer uma tatuagem dela na minha testa”.