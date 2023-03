Mel Maia revela como conheceu o namorado, MC Daniel: 'Muito rápido'

Mel Maia comenta sobre a sintonia com o namorado, MC Daniel: 'Antes do primeiro beijo'

A atriz Mel Maia está apaixonadíssima e revelou como conheceu o namorado, MC Daniel. Os dois assumiram o romance há poucos meses e sempre aparecem juntinhos nas redes sociais. Agora, ela comentou sobre a sintonia deles desde que se conheceram por meio de um amigo em comum.

"Eu estava numa ligação de vídeo com amigos bem próximos. Do nada, um deles colocou o Daniel. Eu já tinha visto vídeos dele no Tik Tok, achava engraçado, mas não liguei muito. Então, quando ele apareceu, eu falei: "É o menino do Tik Tok". E começamos a conversar. Depois, chamei no privado, gostei dele. Passamos a nos falar e viramos amigos", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "A gente se conectou muito rápido. Até que ele falou: "Daqui a dois dias estou no Rio". A gente marcou de se encontrar na minha casa, chamei umas amigas. Pedimos um japonês, dançamos, nos divertimos, mas não rolou nada. Depois a gente foi se encontrando, vi como ele é uma pessoa incrível. Começamos a gostar um do outro antes do primeiro beijo. E aí foi".

Vale lembrar que ele a pediu em namoro em janeiro deste ano. Ao mostrar sua aliança de compromisso, a atriz se declarou. "Meu melhor amigo é meu namorado. Nunca me senti tão amada e tão valorizada, prometi que não ia mais entregar meu coração na mão de ninguém, mas você ta cuidando dele melhor que eu! obrigada por ser essa pessoa INCRÍVEL, achei que pessoas assim como você só existissem em filmes kkkk séloco tiw, te amo", comentou.

Mel Maia exibe boa forma em foto só de biquíni

A atriz Mel Maia agitou as redes sociais nesta semana ao ostentar o seu corpaço sarado após um dia de treino. A estrela, que interpreta a Guiga na novela Vai na Fé, da Globo, aproveitou a sua disposição após o treino, colocou o biquíni e posou na frente da câmera do celular.

A artista mostrou sua barriga definida, as pernas torneadas e as curvas impecáveis ao registrar uma pose típica de quem se exercita. “Estou evoluindo. Superior sou bem franga ainda, mas agora vou focar”, disse ela.