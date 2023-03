De biquíni, Mel Maia exibe o corpaço sarado em pose pós-treino

Estrela da novela Vai na Fé, da Globo, Mel Maia ostenta sua barriguinha definida e as curvas impecáveis ao posar apenas de biquíni após o treino do dia

A atriz Mel Maia agitou as redes sociais nesta semana ao ostentar o seu corpaço sarado após um dia de treino. A estrela, que interpreta a Guiga na novela Vai na Fé, da Globo, aproveitou a sua disposição após o treino, colocou o biquíni e posou na frente da câmera do celular.

A artista mostrou sua barriga definida, as pernas torneadas e as curvas impecáveis ao registrar uma pose típica de quem se exercita. “Estou evoluindo. Superior sou bem franga ainda, mas agora vou focar”, disse ela.

Há poucos dias, Mel Maia surpreendeu os fãs ao se declara para o seu namorado, MC Daniel, nas redes sociais. “Vocês não entenderiam, é muuuito forte!”, escreveu ela na legenda da publicação compartilhada no feed do Instagram.

DESABAFO!

Cansada das falsas especulações envolvendo seu nome, Mel Maia abriu o jogo nas redes sociais e se pronunciou sobre os boatos envolvendo o seu relacionamento com MC Daniel.

No stories, Mel rebateu as suposições sobre a vida a dois e surgiu acompanhada do amado em um tom debochado: "Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor…”, iniciou a declaração. MC Daniel também rebateu os boatos com ironia: "Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV para me explicar", o funkeiro debochou.