Após boatos de traição de MC Daniel, Mel Maia manda recado debochado

Mel Maia se pronunciou sobre a suposta traição de MC Daniel nas redes sociais

A última terça-feira, 13, foi bastante tumultuada para Mel Maia (18). Além de ter o carro da família e seus celulares levados em um assalto, a atriz também precisou lidar com uma suposta traição do namorado. Nas redes sociais, a atriz decidiu abrir o jogo e se pronunciou sobre os boatos envolvendo a fidelidade do MC Daniel (24).

Segundo os boatos, existiria um suposto vídeo de MC Daniel traindo a estrela que interpreta 'Guiga' na novela da Globo ‘Vai na Fé’. No stories, Mel rebateu as suposições sobre a vida a dois e surgiu acompanhada do amado em um tom debochado: "Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor…”, iniciou a declaração.

MC Daniel também rebateu os boatos com ironia: "Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV para me explicar", o funkeiro debochou. Mel Maia ainda brincou e revelou que terminaria o relacionamento com o amado após a suposta traição.

Por fim , o casal colocou um ponto final no assunto, deixando o deboche de lado e aparecendo mais sérios para falar sobre o vídeo: "Que solte o suposto vídeo. Deixem a gente em paz. Somos de verdade e aqui vocês não vão achar nenhuma sacanagem", a atriz desabafou.

Mel Maia vive reviravolta após ser vítima de assalto

Na última terça-feira, 14, Mel Maia contou em suas redes sociais que ela, seus familiares e o namorado MC Daniel, foram assaltados e tiveram os documentos, celulares e o carro recentemente comprado para presentear seu pai, levados. Mas a história teve um final surpreendente e a atriz revelou que conseguiu recuperar seus bens.

“Conseguimos recuperar. Somos muito abençoados, tenho que agradecer todos os dias por ser tão abençoada”, escreveu em um stories. “Para as pessoas que realmente se comoveram, perguntaram se eu queria ajuda, que espalharam para os sites de fofoca para ver se chegava na pessoa que roubou, muito obrigada mesmo”, Mel finalizou.