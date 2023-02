Mel Maia vive reviravolta após ser vítima de assalto

Mel Maia surpreende os fãs ao revelar o que aconteceu após ter sido vítima de assalto, no qual o carro da família foi roubado

Nesta terça-feira, 14, a atriz Mel Maia (18) revelou para seus seguidores que ela, seus familiares e o namorado MC Daniel (24), foram assaltados e tiveram documentos, celulares e o carro recentemente comprado pelo pai, levados. Porém, em uma reviravolta, a famosa atualizou seus seguidores revelando que conseguiu recuperar os pertences!

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a atriz contou que recuperou tanto os celulares quanto o carro que haviam sido roubados durante a madrugada. “Conseguimos recuperar. Somos muito abençoados, tenho que agradecer todos os dias por ser tão abençoada”, estava escrito no story.

“A gente conseguiu recuperar o carro, estamos aqui dentro do carro do meu pai. Graças a Deus a gente conseguiu recuperar os telefones também. Recuperamos hoje pela manhã”, disse ela, no vídeo publicado em suas redes sociais.

“Para as pessoas que realmente se comoveram, perguntaram se eu queria ajuda, que espalharam para os sites de fofoca para ver se chegava na pessoa que roubou, muito obrigada mesmo”, completou, agradecendo às pessoas que ofereceram ajuda e divulgaram o relato da atriz.

Mel Maia rebate críticas por roupas que usa para trabalhar: ''Respondo à altura''

"Geralmente em dias que faz muito calor coloco um shorts, um cropped e aí ainda tenho que escutar chegando lá no meu emprego: 'Mel como você vem trabalhar assim? Cadê o resto da sua roupa?' 2023 gente, vamos viver!", falou Mel Maia.

Na sequência, a atriz revelou que não deixa barato e faz questão de responder. "E aí, quem me conhece sabe, eu respondo à altura, dou um fora, falo 'cuida da sua vida', mas depois fico pensando 'será que eu estou viajando em vir assim?' Olha no que fico pensando. Isso é tão retrô, eu não preciso me sentir assim, é um shorts e uma blusa", comentou ainda.

