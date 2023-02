Mel Maia é assaltada e perde carro novo: "Foi toda a minha vida"

Mel Maia relatou o caso; além do carro, roubaram também o celular e documentos dela

Mel Maia (18) contou que ela e seus familiares, além do namorado, Mc Daniel (24), foram assaltados e perderam documentos, celulares e até o carro que ela recentemente comprou para o seu pai.

"Eu e minha família fomos roubados. Eu, meu pai, minha mãe, o Daniel - os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo", começou ela.

Na sequência, a atriz desabafou e fez um apelo pelo automóvel recém-comprado.

"Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Pelo amor de Deus! Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani. Por favor, por favor! Amanhã a gente vai ver o que faz, se compra celular novo para entrar em contato com todo mundo. Tem uma p* de trabalho para fazer, um monte de coisa para resolver", lamentou ela.

A atriz disse que a família está em busca do paradeiro do automóvel.

"Só para avisar uma coisa, também: A gente já falou com todas as pessoas possíveis do Rio de Janeiro, todas as autoridades. A gente está correndo muito atrás. Acabei de comprar para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. E toda a minha vida, todo o trabalho estava no meu celular. No do Dani também. Tinha todas as coisas do meu trabalho, isso dificulta muito a minha vida, vocês não tem noção", concluiu.

Mel Maia rebate críticas por roupas que usa para trabalhar: ''Respondo à altura''

"Geralmente em dias que faz muito calor coloco um shorts, um cropped e aí ainda tenho que escutar chegando lá no meu emprego: 'Mel como você vem trabalhar assim? Cadê o resto da sua roupa?' 2023 gente, vamos viver!", falou Mel Maia.

Na sequência, a atriz revelou que não deixa barato e faz questão de responder. "E aí, quem me conhece sabe, eu respondo à altura, dou um fora, falo 'cuida da sua vida', mas depois fico pensando 'será que eu estou viajando em vir assim?' Olha no que fico pensando. Isso é tão retrô, eu não preciso me sentir assim, é um shorts e uma blusa", comentou ainda.