Tiago Barbosa traz versão amadurecida para O Rei Leão: ‘Começar do zero’

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Barbosa fala sobre carreira internacional, personagem clássico da Broadway e retorno do público

O ator e cantor Tiago Barbosa retorna ao espetáculo O Rei Leão, grande clássico da Disney, após 11 anos da estreia na primeira montagem brasileira que lhe rendeu o prêmio Bibi Ferreira de Ator Revelação e o Troféu Raça Negra, por sua contribuição à arte. Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago fala sobre momento da carreira em que teve que começar do zero e revela o que mudou no espetáculo com o amadurecimento do inesquecível intérprete de Simba.

Há 11 anos, o ator, que foi nomeado o ‘Melhor Simba do Mundo’, pela diretora americana Julie Taymor, vivia a maior dedicação da sua carreira: “Foi um processo de muita resiliência , atenção , paciência, saber controlar a ansiedade no processo e muito aprendizado! Eu sabia que queria muito fazer esse projeto, mas não tinha dimensão do tamanho de tudo isso! Eu apenas sabia que eu queria contar a minha história através do Simba ! E que aquela oportunidade era minha e fui em direção a ela sem dar desculpas.” conta à CARAS Brasil.

E continua: “Quando eu encontrei com a Julie pela primeira vez , a minha promessa a mim mesmo era não pesquisar quem ela era , pra eu não perder a simplicidade daquele momento e pra que eu não ficasse intimidado e foi tudo muito bonito! Eu me emociono sempre que vejo essa audição , me orgulho de mim mesmo, por não ter desistido. E acho que o resultado de tanto trabalho ficou visível aos olhos de muita gente, nacional e internacionalmente.” relembra.

Único ator estrangeiro a estrelar a montagem da Broadway na Espanha, o artista ficou seis anos com o espetáculo na Europa: “Eu cheguei na Espanha com um grande desafio que era repetir o grande sucesso que foi no Brasil lá no outro continente, mas não levava isso como um fardo! O Rei Leão sempre foi um trabalho no qual eu faço com muito carinho e amor. Mas tirando a parte do romance, eu aprendi a dosar a energia quando não estou no palco. Lá eram dez shows por semana e manter a qualidade era um grande desafio.”

Durante a sua estadia na Europa, Tiago protagonizou o musicalKinky Boots, sucesso que o rendeu indicações de Melhor Ator, ao lado de nomes como Antônio Banderas, além de ter recebido um convite do Rei da Espanha: “Conquistar o respeito do público e também dos produtores na Europa foi um outro caminho , começar do zero, engolir o ego e apenas trabalhar com excelência. Respeitar a língua daquele país e me esforçar pra falar aquele idioma o melhor possível era o mínimo que eu poderia fazer e esse comprometimento com a qualidade fez com que ecoasse em outros lugares …chegando a ser indicado várias vezes como melhor ator junto com Antônio Bandeiras e até na academia espanhola de arte e finalizando com um convite do Rei da Espanha pra almoçarmos, pra ele me conhecer pessoalmente.” relembra o ator, entusiasmado.

Durante os anos em que protagoniza O Rei Leão, passaram pelo papel de Nala, o total de doze atrizes, enquanto Tiago segue firme como o protagonista. Atualmente o elenco conta com Nayara Venancio, como Nala, Drayson Menezes, como Musafa e Marcel Octavio, como Scar.

Tiago fala o que mudou em sua interpretação após anos de estrada: “Eu cresci, o Simba cresceu e ficou mais experiente, mas sagaz. Já não sofro por tudo! Não é qualquer coisa que tira minha paz ou me desespera.” E conta como as experiências vividas foram importantes para a entrega de um personagem mais maduro: “Nesses 7 anos trabalhando com O Rei Leão, passaram 12 Atrizes que fizeram Nala, de todo mundo. E isso me ajuda a sempre estar atento e fresco pra obra.”

O artista ainda revela as dificuldades que tem enfrentado com a língua portuguesa: “Voltar a fazer o Simba na minha língua me leva a estar mais atento com meu idioma, o que não está sendo fácil. Na Espanha eu fazia dez shows por semana, tudo em castellano. Muito do idioma ficou cristalizado na minha memória e voltar a fazer em português, no primeiro ensaio foi difícil. Mas está sendo emocionante revisitar cada cena.” finaliza.

O final da temporada de O Rei Leão, fica em cartaz no Teatro Renault, até o dia 28 de julho.