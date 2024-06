Após cirurgias delicadas, Tony Ramos voltará aos palcos em breve

Parceira de Tony Ramos em peça de teatro, Denise Fraga confirmou o retorno do ator aos palcos após recuperação de cirurgias na cabeça: "Está ótimo"

Na última quarta-feira, 19, a atriz Denise Fraga informou que Tony Ramos voltará aos palcos em breve, após recuperação das cirurgias. Durante o 12º Festival Literário Internacional de Araxá (Fliaraxá), em Minas Gerais, a colega do artista atualizou seu quadro de saúde e falou sobre a peça de teatro que apresentam juntos.

“Eu estava numa peça com o Tony Ramos, que a gente vai voltar, ele tá ótimo”, disse ela na ocasião.

Para quem não sabe, no último mês, o Teatro Tuca, em São Paulo, anunciou o cancelamento de sessões da peça “O que Só Sabemos Juntos”, protagonizada por Tony e Denise, devido a situação de saúde delicada do ator.

A atração, que teve início no dia 26 de abril, precisou ser interrompida após Tony passar por duas cirurgias no cérebro. A previsão é de que a peça siga, posteriormente, para o Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

Vale lembrar que ele destacou que este é o espetáculo da sua “vida” em entrevista ao Fantástico. “Ainda na UTI, na segunda vez, vou lhe contar uma curiosidade. Ela [Lidiane, sua esposa] ficou preocupada. Eu comecei em silêncio a repetir a peça de teatro, e repetir sem errar uma vírgula. Fiquei feliz e falei... epa! Fiz inteira”, relatou Tony Ramos.

O que aconteceu com Tony Ramos?

O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi internado no dia 16 de maio, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano.

Durante o Jornal Nacional, da TV Globo, o apresentador William Bonner deu detalhes sobre o quadro de saúde do artista, que passou mal pela manhã, cancelou gravações e foi encaminhado ao hospital. Tony foi operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, e a cirurgia foi considerada bem sucedida.

Segundo o boletim médico enviado pela assessoria de imprensa do Samaritano na época, o quadro do ator estava estável. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável", informou a nota.

Após alguns dias de internação, Tony Ramos recebeu alta médica no dia 24, no Rio de Janeiro. Segundo informações do Hospital Samaritano, o artista deixou a instituição às 11h da manhã e foi para casa.