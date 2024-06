Ernani Moraes aposta em força de peça para driblar solidão: 'Dar valor à vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre o espetáculo Órfãos, carreira na TV e revela futuros projetos

O ator Ernani Moraes (67), conhecido por seus papéis icônicos na televisão, como o mecânico Boneca de Torre de Babel, em 1998, e o delegado Pimenta de Chocolate com Pimenta, em 2003, tramas de grande sucesso da Globo, está de volta, desde o dia 12 deste mês, aos palcos de São Paulo-SP, após 15 anos sem se apresentar na capital paulista, com o espetáculo Órfãos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator que vem de duas temporadas bem-sucedidas no Rio de Janeiro, fala que a peça causa no público uma sensação inversa do tema tratado: “Acho que quem assiste a peça Órfãos, vai dar valor a vida, a estar vivo, a estar livre, a poder optar, fazer o que quiser (...) a saber fazer o que deseja, sabe? Acho que a peça Órfãos é um ‘vai em frente’, pra solidão. Então acho que quem assistir vai sair muito tocado e valorizando muito a sua vida.”

Dirigida por Fernando Philbert (56), Órfãos é uma adaptação do texto americano de Lyle Kessler (82), de 1983, e conta a história de dois irmãos órfãos (Lucas Drummond e Rafael Queiroz) e solitários que sobrevivem de dar pequenos golpes, porém tudo muda quando conhecem Harold, um homem misterioso que se empenha a ajudar os irmãos. “É uma peça que fala muito dessa questão da solidão, das grandes metrópoles. Eu acho que tem uma grande identificação com o público. A gente vive tempos em que a palavra solidão, estar sozinho, desamparado, é uma temática constante e permanente.” opina Ernani.

Foto: Caio Gallucci

O ator interpreta justamente o personagem Harold e, segundo ele, o que mudou entre a sua montagem há 15 anos atrás, para a atual, é que atualmente a exigência é muito maior: “A diferença é que eu saí de um teatro mais comercial, mais frontal, pra fazer um espetáculo assim, mais intenso, mais interior, mais dramático, sabe? O nível de exigência de concentração, são só três atores em cena... então é uma peça bem mais difícil de se fazer.” explica.

Fazendo parte de teatro amador desde a juventude, o ator possuía, em 1980, mais de 30 peças no currículo. Também participou de outras produções da Globo como Como uma Onda, em 2004, Bang Bang, em 2005, Aquele Beijo, em 2011, Salve Jorge, em 2012, entre outros. Mais tarde, em 2014, assinou contrato com a Record, local em que atuou nas tramas Milagres de Jesus, em 2014, A Terra Prometida, em 2016, Jesus, em 2018 e Amor sem Igual, em 2019. Retornou à Globo em 2021, para fazer parte da novela Nos Tempos do Imperador.

Ator versátil e ciente do seu sucesso na televisão, o artista reconhece ainda que o trabalho que mais lhe rendeu bons frutos até hoje, foi a novela Chocolate com Pimenta: “São os trabalhos em televisão que me deram muita visibilidade, Chocolate com Pimenta é a maior reprise da TV Globo e quando reprisa é uma das que mais tem sucesso no Vale a Pena Ver De Novo, foi um sucesso durante a apresentação dela... Então eu coloco Chocolate com Pimenta como um divisor, foi sem dúvida nenhuma o trabalho que mais me deu boas notícias, mais inclusive que Torre de Babel.”

Órfãos fica em cartaz no Teatro Faap até o dia 1º de agosto. No mesmo mês, Ernani estreia a segunda temporada da série da Globoplay, Rensga hits, com o personagem Zé Roberto Guarariba. O ator releva à CARAS Brasil, que em breve o veremos em um longa-metragem, ainda sem nome definido e que os futuros projetos não param por aí: “Tem uma possibilidade muito bacana de uma peça de teatro chamada Um Bonde Chamado Desejo, que tem uma produção, um elenco bacana. Uma atriz espetacular, diferenciada que tá querendo montar. Só não vou dizer pra não ficar dando spoiler assim, sem autorização.” revela.