Fátima Bernardes passa a noite com a mãe internada no hospital

Fátima Bernardes compartilhou que passou a noite no hospital com a mãe que está internada; a jornalista não revelou o diagnóstico da mãe

Nesta quinta-feira, 20, Fátima Bernardes apareceu nas suas redes sociais, para compartilhar que passou a noite da última quarta-feira, 19, ao lado da sua mãe, Eunice Gomes Bernardes, que está internada em um hospital.

A apresentadora não revelou o diagnóstico da senhora de 82 anos, apenas divulgou um registro ao lado dela nos Stories do seu perfil no Instagram, com a legenda: "Quando você passa a noite com a sua mãe no hospital...".

Logo depois, a apresentadora celebrou o fato de ter retornado para casa após tantas horas na unidade de saúde. "E ao voltar para casa, recebe de presente da natureza mais uma orquídea abrindo", completou. Ela ainda mostrou outras duas flores florescendo no seu jardim e agradeceu: "O dia já fica melhor".

Fátima Bernardes revela terapia contra crises de ansiedade por conta de medo

Fátima Bernardes já fez inúmeras viagens Brasil afora, mas mesmo com anos de experiência, o caminho de avião continua sendo um desafio para ela. A apresentadora não esconde que morre de medo de voar e em nova entrevista ela revelou que precisou fazer terapia para conseguir superar a ansiedade.

"Comecei a fazer terapia em 2001 por causa das crises de ansiedade nos voos e nunca mais parei. Fiquei dois anos sem conseguir viajar. Tentei de tudo, mas a fobia não vai embora. A diferença é que não deixo mais de embarcar", disse ela à Veja.

A jornalista já falou sobre o seu medo outras vezes e contou como faz para lidar com as viagens, em seu perfil no Instagram ela revelou lá em 2022 que toda vez que precisa viajar de avião faz algumas coisas para ficar mais tranquila, dentre elas, chegar cedo no aeroporto, escolher um lugar na parte da frente da aeronave, ter uma playlist com músicas que a deixa tranquila e um bom livro.

Na mesma entrevista ela surpreendeu a todos ao revelar a verdadeira razão por trás de sua saída do programa 'Encontro'. A decisão, tomada em 2022, foi tomada após o baque de enfrentar um câncer no endométrio. A apresentadora revelou que a batalha contra a doença a fez repensar o rumo da carreira e que cobrir tragédias e temas pesados não estava mais em seus planos.