Mel Maia faz declaração apaixonada para namorado e web reage: "Pra toda vida!"

Em declaração apaixonada, Mel Maia se derrete por Mc Daniel; o casal está junto desde outubro de 2022

Nesta quinta-feira,16, a atriz Mel Maia (18) surpreendeu os seguidores ao fazer uma linda declaração para o namorado, o cantor MC Daniel (24), com quem está junto desde outubro de 2022. Juntos em São Paulo, ela publicou uma série de cliques do casal a caminho do show do artista.

Na ocasião, os pombinhos apareceram no maior clima de romance. Agarradinhos, a protagonista de Vai na Fé deu um beijo na bochecha do amado e o momento foi registrado.

“Vocês não entenderiam, é muuuito forte!”, escreveu ela na legenda da publicação compartilhada no feed do Instagram.

Nos comentários, os fãs vibraram com a sintonia dos dois. "A química milhões", comentou uma. “O homem ficou até mais bonito ao lado delaaa! Amo acompanhar esse casal!", admirou outra. "Vocês merecem viver esse grande amor e serem muito felizes!!", opinou uma terceira. "Perfeitos", disse mais uma.

Vale lembrar que recentemente MC Daniel deu detalhes de como conheceu a namorada Mel Maia e explicou que não imaginava que o relacionamento fosse se tornar realidade.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MEL MAIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

DESABAFO!

Cansada das falsas especulações envolvendo seu nome, Mel Maia abriu o jogo nas redes sociais e se pronunciou sobre os boatos envolvendo o seu relacionamento com MC Daniel.

No stories, Mel rebateu as suposições sobre a vida a dois e surgiu acompanhada do amado em um tom debochado: "Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor…”, iniciou a declaração. MC Daniel também rebateu os boatos com ironia: "Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV para me explicar", o funkeiro debochou.