MC Daniel revela como conheceu Mel Maia: ''Foi ela quem tomou a iniciativa"

MC Daniel e Mel Maia assumiram o relacionamento no final de 2022

MC Daniel (24) deu detalhes de como conheceu a namorada Mel Maia (18) e explicou que não imaginava que o relacionamento fosse se tornar realidade.

Tudo começou quando perguntaram em um podcast se ele ficaria com ela. "Atriz da Globo? Esquece, eu do Taboão (da Serra), se eu der uma investida nela, ela vai logo me por no meu lugar", contou ele.

"Mel Maia, pegaria, mas não sei... O bagulho chegou nela. Ela que me deu ideia, eu joguei o lance, falei, 'ela vai vir', sou confiante no meu taco", detalhou.

Depois de saber o que Daniel disse na entrevista, Mel Maia não perdeu tempo e ligou para ele. "Do nada, meu telefone tocou numa ligação de vídeo, eu estava voltando de um show. Ela era e um amigo meu. Nós trocamos ideia, resenhamos. Ela falou: 'Vi no podcast você falando que me pegaria'. Resenha, resenha e ela desligou. Falei com os caras, se ela deixar eu falar, eu vou ganhar", continuou ele.

Mostrando que é uma mulher de atitude, a atriz chamou o cantor no Whatsapp e mandou o recado na lata. "Eu falei 'não vou chamar nunca, zero emoção'. Ela foi e me chamou 'e aí'. E ela 'é a dona'. Eu falei 'dona de que?' e ela disse 'dona do seu coração'. Ela diz até hoje que foi uma brincadeira, que não queria nada comigo", relembrou MC Daniel.

MC Daniel conta que beijo com Mel Maia demorou para acontecer

Inicialmente, MC Daniel e Mel Maia se encontraram como amigos. A atriz convidou o artista para jantar comida japonesa na casa dela, os dois riram, gravaram dancinhas e conversaram bastante. Depois disso, ele abriu o coração em outro encontro e revelou que estava gostando dela.

Ele se apresentou em um evento que Mel faria presença VIP e se ofereceu para arcar com as despesas da viagem de deslocamento. "Cheguei em Floripa, foi a primeira vez que a gente se beijou", contou. Daniel revelou ainda que está "louco para ter um filho".