Mel Maia relembra críticas à carreira: 'Me deixavam chateada'

No ar em Vai na Fé, Mel Maia diz que teve medo de não voltar a trabalhar após a pandemia de Covid-19

No ar em Vai na Fé, a atriz Mel Maia (18) diz estar vivendo sua melhor fase até o momento. Anos antes, ela foi alvo de críticas nas redes sociais por estar focando sua carreira como influenciadora digital, ao invés de estar em novos projetos. Hoje, ela deixou isso para trás e se dedica para dar vida à Guiga, na novela das 19h da Globo. "Teve uma época que esses comentários me deixavam chateada."

Em entrevista a CARAS Brasil, Mel Maia explica que as críticas surgiram em um momento difícil para se conseguir personagens, já que ela não tinha 18 anos ainda e estava vivendo o isolamento social da pandemia de Covid-19. "Eu queria muito voltar a trabalhar e eu estava na fase dos 16, 17 anos, e é muito difícil vir algum personagem, costumam esperar fazer 18 anos."

"Meus pais, sempre com a energia positiva, ainda mais minha mãe que cuida da minha carreira sabe como funciona e me acalmou", acrescenta. A artista ainda comemora o sucesso da trama: "É uma novela muito colorida, solar. Todos estão amando, mas quando começamos as preparações eu já sabia que ia dar muito bom."

Agora ela se dedica inteiramente ao folhetim, não tendo outros projetos futuros à vista. Para a atriz, o momento atual é ótimo, tanto na profissão quanto na vida pessoal. "Tomara que não seja o melhor, que venha melhores e melhores. Estamos vivendo um momento muito bom, tudo correndo bem, com o amor da minha vida e amigos verdadeiros do meu lado", diz, citando o namorado MC Daniel (24).

Maia ainda diz que, apesar de os dois terem a agenda muito cheia de compromissos, sempre dão um jeito de estarem juntos e costumam fazer muitas ligações. "Todo mundo elogia muito, a gente recebe muito carinho do público então vemos isso como uma coisa boa. Eu sempre agradeço a Deus por ter colocado esse menino na minha vida, porque ele é incrível e que bom que o povo gosta e acompanha."

MEL MAIA AINDA É CHAMADA DE RITA, SUA PERSONAGEM EM AVENIDA BRASIL

Ela também conta que o carinho do público brasileiro pela novela Avenida Brasil não acabou. A atriz interpretava Rita na trama das 21h e se destacou positivamente para os fãs. "Na rua as pessoas me conhecem mais como Rita, sempre falam: 'Olha a Ritinha, de Avenida Brasil'", afirma.

Apesar disso, ela diz que não tem mais tanto contato com os outros membros do elenco, mas assegura que a admiração permanece. "O elenco era mais adulto e eu era criança, não tem tanta proximidade mais. Mas é legal o reencontro, escuto direto: 'Nossa, você está muito grande, estou me sentindo velho'."

Maia leva com tranquilidade os comentários que recebe sobre estar mais velha e diferente, dizendo que algumas pessoas até se assustam ao vê-la anos depois da novela. "Às vezes as pessoas se assustam, e é normal, o tempo passa muito rápido e para quem não acompanha a minha carreira e as redes sociais acaba levando um susto. É assim mesmo."