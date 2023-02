Mel Maia curte Carnaval longe do namorado, MC Daniel: 'A gente se liga toda hora'

No ar em Vai na Fé, atriz ainda conta que curtia mais o Carnaval na infância, ao lado dos pais

Em ritmo de Carnaval , a atriz Mel Maia (18) diz que a folia mudou ao longo dos anos para ela. Há alguns anos, ela gostava da bagunça dos blocos de rua, porém, agora ela prefere assistir aos desfiles e sentir a emoção do samba, sempre torcendo pela Grande Rio, sua escola do coração, e sem deixar de pensar em MC Daniel (24), seu namorado. "A gente se liga toda hora."

"Gostava mais de Carnaval quando eu era mais novinha, curtia mais. Eu e os meus pais íamos para muitos blocos, ai depois eu fui dando uma acalmada. Agora, eu gosto mais dos desfiles, de sentir o samba. Não tem como chegar e não chorar, eu, pelo menos, quando desfilo choro sempre", completa a artista, em conversa com a CARAS Brasil, direto do Camarote CARAS 30 anos na Sapucai.

No ar em Vai na Fé, como Guiga, a atriz diz que não irá desfilar neste ano, devido à agenda movimentada de filmagens. "Esse ano não [vou desfilar], porque estava nessa rotina de gravação, não sabia se estaria gravando no dia. Porque é uma enrolação danada, a gente grava de segunda a sábado, não sabia se estaríamos livres no dia do Carnaval."

Mel Maia ainda comentou sobre como é passar a folia sem o namorado, MC Daniel, conhecido como Falcão nas redes sociais. "Hoje ele está longe e trabalhando, fazendo show. [Mas], a gente se liga toda hora, sempre estamos nos falando", completa a atriz. "A gente recebe muito carinho do público, vemos isso como uma coisa boa, que as pessoas sentem nossa energia e veem que é um relacionamento saudável."

Ela ainda diz que vive o melhor momento de sua vida até agora, porém, espera que dias melhores venham, seja em sua vida pessoal ou profissional. "Estou na minha melhor fase até o momento, estou de bem com a minha família, com o amor da minha vida e com amigos verdadeiros do meu lado. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado esse menino na minha vida, porque ele é incrível."

MEL MAIA COMPARTILHA FOTOS CURTINDO O CARNAVAL

Sempre ativa em suas redes sociais, a atriz Mel Maia mostrou como foi a folia no Camarote CARAS 30 anos na Sapucaí. "Se não éramos as mais felizes, sentimos que sim!", escreveu ela, na legenda da publicação, que contou com diversas fotos da artista com suas amigas, aproveitando a festa e os desfiles.

Nos comentários, fãs e internautas elogiaram a atriz. "A mais mais linda você era, com certeza", escreveu MC Daniel, namorado da artista. "Como é bom te ver feliz, e vivendo tudo de bom que a vida te proporciona", escreveu uma fã. "Amo essa sua alegria. Te amo tanto filha", escreveu a mãe da atriz.