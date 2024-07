Atriz de 'Renascer', Eli Ferreira se emociona ao conquistar casa própria

Intérprete da professora Lu no remake de 'Renascer', a atriz Eli Ferreira revelou que conseguiu comprar sua primeira casa própria

A atriz Eli Ferreira dividiu com o público uma novidade envolvendo sua vida pessoal. Professora Lu no remake de 'Renascer', a artista, que possui uma realidade totalmente diferente da personagem na ficção, revelou em suas redes sociais que conseguiu conquistar sua primeira casa própria.

Enquanto no folhetim da Globo a educadora vem de família com muitas posses, até mais que o próprio José Inocêncio (Marcos Palmeira), Eli contou que sua vida real é bem oposta. Após anos de muito trabalho e esforço, a atriz não esconde o quanto está realizada com a vitória.

Através de seu Instagram oficial, a intérprete da professora Lu publicou diversos registros especiais em celebração à conquista. Em uma das imagens, ela aparece segurando a chave da residência e, em outra, surge bastante emocionada com o sonho realizado.

"VIVONA E VIVENDO sob as bençãos, proteção e direcionamento de Olodumare, Fá, das minhas e dos meus ancestrais. Tem muita coisa pra falar, mas nem tudo é pra ser dito (por hora, rs). Mas do que se pode dizer neste momento, é o que SEMPRE foi óbvio pra mim (mesmo antes de começar entender meu destino nesta vida). O importante é o que importa: Terra. Casa. Lar. Porto. Família. Linhagem", iniciou Eli Ferreira na legenda.

"Prosperar é parte fundamental pra cura. Quebrar padrões, romper pactos e crenças limitantes. Calma, não tem papo de coach aqui não. Até porque muitos deles vão dizer também: imóvel é furada! Não compre casa. Aham… Vai falar pra quem viveu a vida inteira de aluguel, que vem de família que não sabe sequer o que é ter carro próprio que 'ter casa própria é burrice'. Vai ficar falando sozinho", continuou a atriz.

"Use sua energia pra conquistar seus sonhos… prioridades. A ‘Didi’ (minha criança) sempre sonhou com sua casa própria. Conquistou ! E vai conquistar muito mais porque ela também tem me mostrado o caminho. Os próximos passos são fazer desta casa um lar, com a minha cara, minha digital e minha energia para viver, trocar e receber os meus", finalizou a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀⠀⠀⠀ㅤ 𝑬𝒍𝒊 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒆𝒊𝒓𝒂 (@eliferreira)

Infância humilde de Eli Ferreira

Em entrevista ao jornal Extra, Eli Ferreira contou que precisou fazer escolhas difíceis em sua vida desde muito pequena. "A gente teve uma infância muito humilde. No final da adolescência, pensei em desistir da profissão. Depois que ganhei o Miss Belford Roxo, eu tinha acabado de ser contratada por uma empresa de telemarketing", declarou ela.

"Fiquei na dúvida se devia ir para uma coisa certa, que era o call center, ou se apostava em algo incerto. Minha vida sempre foi de escolhas difíceis, sempre dei tiros no escuro. Ainda mais quando você vem de uma realidade onde não encontra referências", continuou a atriz.