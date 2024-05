Renascer: Saiba qual é o segredo da professora Lu

Nos próximos capítulos da novela Renascer, a professora Lu vai revelar um segredo envolvendo sua família e seu passado

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, a professora Lu (Eli Ferreira) vai revelar um segredo de sua vida. Ela chegou na novela para ser a professora da região, mas não contou muito sobre o seu passado. Agora, ela revela um detalhe de sua origem.

Nas cenas, Lu vai conversar com Morena (Ana Cecília Costa) sobre sua proximidade com José Bento (Marcello Melo Jr). Morena diz que ele é um bom partido, mas Lu rebate dizendo que ele não vai tomar jeito na vida.

“Se eu estivesse atrás de dinheiro nessa vida, Morena, não tinha saído de casa”, diz a professora. Então, Morena pergunta se Lu é rica, e ela afirma que veio de uma família com muito dinheiro. “A minha família é… Muito bem posta nessa vida, por assim dizer”.

Com isso, Lu revela que seu pai é mais rico do que José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Morena fica em choque com a informação.

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 23 a 25 de maio:

Capítulo 106 - Quinta-feira, 23 de maio

Morena se assusta quando Teca afirma que o tiro que feriu José Inocêncio e matou Belarmino foi dado pela arma fixada em sua parede. Inácia revela a Pastor Lívio sua desconfiança sobre Teca. Mariana fica apavorada ao acordar com Teca mirando a arma de Belarmino contra ela. José Inocêncio discute com Inácia, que critica o patrão por não aceitar o casamento de João Pedro. Tião tem receio de que o plano para enganar Egídio não dê certo. Marçal estranha o fato de Dona Patroa querer ir à casa de Jacutinga. Joana exige, na frente de Tião, que Egídio dê o dinheiro prometido para o marido.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 24 de maio

Egídio entrega o dinheiro para Tião e manda o funcionário ir para casa. Joana avisa a Egídio que cozinhará antes de passar a noite com o patrão. Dona Patroa e Tião flagram Egídio assediando Joana. Dona Patroa surge no momento e garante a Joana e Tião que eles podem ir embora em segurança. Sob a ameaça de Marçal e outros capangas, Tião é obrigado a devolver o dinheiro de Egídio. Dona Patroa vai embora e deixa Egídio definitivamente. Inácia aconselha Teca a contar a José Inocêncio que o filho que ela espera não é de Venâncio, e avisa à jovem que irá apoiá-la. Dona Patroa leva Tião e família para a casa de Jacutinga. Egídio se sente derrotado por ter perdido Joana. Tião sofre por sua família.

Capítulo 108 - Sábado, 25 de maio

Tião se sente mal por estar desempregado. José Inocêncio diz a Teca que a jovem lembra Maria Santa. Zinha fica preocupada com o casamento de João Pedro. Bento deixa claro a José Inocêncio que o filho de João Pedro terá direito sobre as terras do pai. Eliana descobre o segredo de Buba. Augusto e Buba decidem viajar para a fazenda e contar a José Inocêncio que estão juntos. Kika avisa a Eriberto que Eliana cometeu um crime ao violar os sigilos de Buba. Sandra alerta Eliana que transfobia é crime. José Inocêncio abençoa o amor de Augusto e Buba. Rachid decide contratar Joana como cozinheira da casa. Tião pensa em deixar a vila em busca de seus sonhos. Eliana procura Damião.