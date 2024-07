Sabrina Sato abre álbum de fotos no Japão e encanta seguidores

Nesta terça-feira, 02, a apresentadora Sabrina Sato compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos da sua viagem ao Japão

Curtindo! Sabrina Sato abriu um novo álbum de fotos da sua viagem ao Japão, nesta terça-feira, 02. A apresentadora compartilhou registros nas suas redes sociais, nos quais aparece usando um look deslumbrante usando um vestido avaliado em R$ 14 mil.

Nas fotos publicadas no seu perfil do Instagram, podemos ver a paulista usando um vestido midi assimétrico com estampa de frutas e folhas secas da Ferragamo, avaliado em R$ 14.500,00, a fashionista ainda combinou o look com brincos e um colar dourados e um óculos de sol. A mãe da Zoe ainda apareceu visitando pontos turísticos na capital do país, Tóquio, passando em frente a lojas e andando pelas ruas da cidade.

Na legenda, escreveu: "Você também vai se apaixonar pelo Japão!". Os seguidores de sabrina se encantaram com os cliques e encheram os comentários de elogios: “Dando o nome não importa onde”, exclamou outro, “Linda demais, arrasou no look”, elogiou uma seguidora, “Genteeee!!! Tô amando você no Japão”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Sabrina está indo para o Japão para trabalhar. Ela vai gravar a nova temporada do quadro Essa Eu Quero Ver para o Fantástico, da Globo. A estrela mostrará uma viagem especial ao Japão, que é a terra dos seus ancestrais. Lá, ela vai mostrar curiosidades sobre os vídeos de comidas de rua no Japão, as paisagens icônicas e os lugares que estão bombando na internet.

Veja os cliques:

Em recente entrevista à Vogue Brasil, Sabrina Sato e Nicolas Prattesabriram o coração e revelaram como aconteceu o primeiro encontro do casal. Antes de se apaixonarem, os dois já se conheciam de eventos em comum. A aproximação, no entanto, aconteceu mesmo no Natal de 2023.

Protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove da Globo, o artista contou que a apresentadora o seguiu no Instagram primeiro. "Ela me adicionou no Instagram e eu percebi. Fiquei atento (risos), mas ela não demonstrou nada. Apenas me seguiu. No Natal, eu mandei uma mensagem para ela. Tomei essa iniciativa. E nunca mais paramos de nos falar. A gente passou a se falar todos os dias desde então", declarou Nicolas Prattes.