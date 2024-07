Adriana Bombom e irmã conheceram o pai aos 43 anos. Relembre

Relembre a história de quando Adriana Bombom e a irmã gêmea, Andréa, fizeram exame de DNA para conhecerem o pai

A estrela Adriana Bombom e a irmã gêmea, Andréa, demoraram vários anos para conhecerem o pai biológico. As duas foram criadas apenas pela mãe e até viveram em um orfanato durante a infância para que a mãe pudesse trabalhar em casa de família. Porém, aos 43 anos, elas encontraram o pai e fizeram um exame de DNA.

Em 2017, quando estavam com 43 anos de idade, Adriana e Andréa participaram do programa Domingo Show, da RecordTV, e descobriram que o pai biológico é um ex-garçom. Depois do exame de DNA, elas descobriram que são filhas de Josenildo Ribeiro da Silva.

Na época, Bombom contou que a mãe optou por não viver mais com o pai das filhas gêmeas. "Ele não me abandonou. Minha mãe que não concordou com o comportamento dele na época e achou melhor criar eu e minha irmã gêmea, com 10 dias de vida, longe dele", disse ela.

Adriana Bombom lamenta a morte da irmã gêmea

A apresentadora Adriana Bombom está de luto pela morte de sua irmã gêmea, Andréia, que partiu aos 50 anos de idade. Nesta quinta-feira, 4, a artista fez uma homenagem emocionante para a irmã em suas redes sociais ao falar pela primeira vez sobre a despedida.

Bombom falou sobre a parceria delas ao longo de toda a vida e desejou que a irmã tenha uma boa passagem após seu falecimento.

"Minha querida irmã! Estou triste demais com sua partida súbita! A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira desde o útero de nossa mãe. Irmã querida demais que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons. A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser! Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos pra gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas! Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida! Seu sorriso permanecerá sempre em minha memória! Te amo!", disse ela.