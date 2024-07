Filha de Fátima Bernardes é surpreendida com atitude do namorado: 'Precisava?'

Bia Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, recebe uma surpresa do namorado e compartilha em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 2, Beatriz Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, foi surpreendida com uma declaração apaixonada do namorado, Caio Freitas. Nas redes sociais, o instrutor de voo abriu seu coração em uma homenagem, além de abrir um álbum de fotos com a herdeira dos jornalistas. No entanto, ele ganhou uma bronca por postar uma foto dela sem maquiagem e com roupas largas.

Discreto sobre sua vida pessoal, Caio revelou que tinha dificuldade para falar sobre o namoro, mas decidiu fazer uma rara exceção ao se declarar para sua amada. Em seu perfil no Instagram, o jovem compartilhou um compilado de cliques especiais ao lado da namorada e compartilhou detalhes sobre o relacionamento dos dois na legenda.

“Meu amor, já tentei várias e várias vezes te escrever algo que estivesse à sua altura ou a altura do sentimento que carrego por você dentro do meu coração, mas é difícil. É difícil falar sobre o carinho diário e recíproco que a gente vive, falar das pequenas coisas (que na verdade são as maiores e mais valiosas)”, Caio iniciou o relato.

Na sequência, o jovem detalhou a dinâmica do casal: “O amor mora nos pequenos detalhes, mora naquelas perguntas do dia-a-dia “quer que eu faça um ovo pra você enquanto você toma banho?”, “quer que eu te leve no metrô pra você não se atrasar ?”, “se arruma que eu vou no médico com você“, “mozão, comprei o matte com limão que você gosta”, disse.

“Começo a lembrar das tantas pequenas situações que me fazem perceber o cara sortudo que sou. Lembra daquele dia que a gente não tinha nada pra fazer e você escondeu o Kinder Bueno e me fez ficar procurando? “Tá frio, tá quente, tá quente”. Quando a gente percebeu que estávamos rindo muito só nós dois, simplesmente sendo felizes”, ele se derreteu.

“No fim das contas, te amar é muito fácil, ser feliz com você então, nem se fala”, disse o instrutor de voo, que ainda revelou que dois são super desastrados e revelou algumas das situações inusitadas: “É você entrando no carro errado achando que é o seu, sou eu derrubando café porque coloquei a xícara virada pra baixo”, disse o jovem.

Por fim, Caio aproveitou para brincar com sua profissão: “Voltar a voar e ter conhecido você parece um sonho, será que é coincidência as coisas acontecerem exatamente na mesma época?! É claro que algumas coisas só eu posso e devo fazer por mim mesmo, mas ter você do meu lado, você sendo assim, desse seu jeitinho, facilita tudo” disse.

“É claro que turbulências vão existir sempre, mas eu e você estamos em um voo tão seguro que a gente nem se preocupa com isso, até porque turbulência não derruba avião né? Ainda mais com a gente pilotando. Muito obrigado por ser a comandante perfeita desse nosso voo que tá só começando. Te amo”, ele se derreteu.

Nos comentários, Bia também se declarou, mas deu um puxão de orelha no namorado por incluir o registro em que aparece sem maquiagem no álbum: “Precisava dessa última foto? hahahaha te amo! Meus dias são melhores com você! Que sorte a nossa viver isso juntos”, disse a jovem, que assumiu o relacionamento no final do ano passado.

