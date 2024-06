Filha de William Bonner e Fátima Bernardes celebra primeiro Dia dos Namorados

Bia Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, compartilha vídeo especial para comemorar o Dia dos Namorados pela primeira vez na vida

Nesta quarta-feira, 12, Beatriz Bonemer, filha do antigo casal de jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, celebrou seu primeiro Dia dos Namorados de uma forma muito especial. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um vídeo respondendo perguntas ao lado de seu amado, o instrutor de voo Caio Freitas.

Discreta sobre sua vida pessoal, Beatriz participou de uma 'trend' ao lado do amado. No vídeo, ela precisava acertar respostas a perguntas sobre ele, como seu local preferido, a cor que mais gosta e onde aconteceu o primeiro beijo do casal. A herdeira dos comunicadores se saiu muito bem, acertando a maioria dos questionamentos.

Durante o vídeo, Bia revelou que o primeiro beijo aconteceu em um restaurante, que a atividade que mais fazem juntos é assistir a séries e filmes, e que o local preferido de seu amado é o céu, já que ele é piloto. Enquanto respondiam as perguntas, o casal apaixonado trocava carinhos e beijos, o que tornou o momento ainda mais especial.

Nos comentários, Bonemer exaltou a sintonia com seu namorado e perguntou: “Como não se apaixonar??”. Além disso, a influenciadora também recebeu muitos elogios dos seguidores: “Amo esse casal”, disse uma amiga próxima. “Meu casal favorito”, escreveu mais uma. “Os dois são muito lindos”, exaltou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TOO (@too.rio)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TOO (@too.rio)

Vale lembrar que ela é uma das trigêmeas de Fátima Bernardes e William Bonner, e tornou público seu relacionamento com o instrutor de voo em dezembro do ano passado. Discreta em sua vida pessoal, a influenciadora digital dividiu alguns registros ao lado do amado para celebrar o primeiro mês de namoro sem fazer alarde.

Esse é o primeiro relacionamento que Bia assume publicamente. Durante sua participação no podcast de Lívian Aragão no começo de 2022, a jovem revelou que nunca tinha vivido um relacionamento sério, apesar de já ter tido alguns romances: “Sou bem difícil. Tenho muita dificuldade em me abrir. É muito difícil me abrir para uma pessoa e confiar nela”, ela contou.

William Bonner chamou atenção por postura nos bastidores:

Distante da bancada do Jornal Nacional, William Bonner assumiu o comando do noticiário de forma remota para cobrir as enchentes no Rio Grande do Sul. Desde o início da tragédia no estado, ele tem apresentado o telejornal fora dos estúdios. No entanto, é nos bastidores que sua conduta tem chamado a atenção do público e dos seus colegas de profissão.

De acordo com o colunista Erlan Bastos, do Em Off, Bonner demonstrou uma postura exemplar durante a cobertura das enchentes na região sul do país. Fora dos estúdios, o apresentador abriu mão do ‘glamour’ da profissão e colocou a mão na massa nas atividades ao lado da equipe, mesmo quando estava distante das câmeras; saiba mais!