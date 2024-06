Luciana Gimenez faz homenagem para Mick Jagger em data especial; veja

Mãe de Lucas Jagger, filho do cantor Mick Jagger, Luciana Gimenez faz questão de homenagear o pai de seu primogênito em data especial; veja

A apresentadora Luciana Gimenez não deixou de homenagear o pai de seu filho Lucas Jagger, o cantor Mick Jagger, neste domingo, 16, dia em que é comemorado o Dia dos Pais fora do Brasil. Em sua rede social, a famosa postou uma foto com o primogênito e o artista.

Aproveitando um registro feito recentemente, na formatura do primogênito na Universidade de Nova York, ao lado do astro do The Rolling Stones, a comunicadora escreveu um recado para o ex em inglês. Luciana Gimenez então mostrou mais uma vez que tem uma ótima relação com Mick Jagger.

"Happy Father's Day", escreveu a comandante do Superpop sobre desejar um feliz Dia dos Pais para o cantor britânico.

É bom lembrar que nas últimas semanas, os dois ficaram muito emocionados ao verem Lucas Jagger se formando na universidade. "Ele (Mick Jagger) estava muito emocionado. Nós ficamos derramando lágrimas e está sendo um final de semana muito feliz! Estou chorando já tem uma semana!”, disse Luciana brincando em um entrevista do Gshow.

A famosa ainda comentou que os primeiros anos que o primogênito saiu de casa para estudar em Nova York foram bem difíceis. A apresentadora falou que a casa ficou vazia e foi preciso ter coragem para superar os anos longe dele: “A personalidade do Lucas é extremamente doce. Ele é um homem muito presente. Sempre fomos muito próximos, então a casa ficou vazia. Lorenzo e eu estranhamos muito”, contou ela ao ficar apenas com o caçula, Lorenzo, do casamento vivido com Marcelo de Carvalho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

