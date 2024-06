Rafaella Justus homenageia Ticiane Pinheiro em seu aniversário: "Iluminada"

Rafaella Justus prestou uma bela homenagem no aniversário de 48 anos da mãe, a apresentadora da Record TV Ticiane Pinheiro

Rafaella Justus usou as redes sociais para homenagear a mãe, Ticiane Pinheiro, que completou 48 anos neste domingo, 16. A jovem, filha da apresentadora com o empresário Roberto Justus, postou uma foto das duas juntas e escreveu um belo texto.

"Mamy, dia de comemorar você! Obrigada por me ensinar a ser uma pessoa melhor a cada dia, por sempre me ajudar a enxergar o "copo meio cheio" e por ser essa pessoa tão iluminada que todos querem por perto!", começou ela.

"Que seu novo ano seja tão especial como você, e que você tenha mil motivos para comemorar e festejar do jeito que você gosta!! Happy Bday pra mulher mais especial da minha vida e a que eu mais amo. Que sorte a minha de poder compartilhar a vida com você e ter o privilégio de te chamar de MÃE! Te amo além de mim", completou.

Nos comentários, a mamãe coruja se declarou para a filha após ver a mensagem. "Rafa, eu te amo além de mim. Quero que você seja uma pessoa melhor a cada dia", disse a apresentadora.

Mais cedo, Ticiane também ganhou uma declaração do marido, Cesar Tralli, com quem tem uma filha, Manuella, de quatro anos. "Parabéns pelo seu niver, meu amor. As meninas vivem dizendo que você 'é a melhor mãe do mundo'. Assino embaixo. E complemento: É a melhor companheira e esposa do mundo. Amo muito você", escreveu o jornalista ao postar duas fotos com a amada.

Confira:

Rafaella com a mãe - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro faz Rafaella Justus passar vergonha na escola

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou ser uma verdadeira mãe coruja ao buscar a primogênita, Rafaella Justus, na escola. A esposa de César Tralli aproveitou a agenda livre na parte da tarde para fazer a surpresa para as herdeiras e causou com a mais velha. Isso porque, a famosa não economizou nos elogios e na "babação" ao ver a adolescente saindo do colégio.

Ticiane então gravou o momento em que ficou enaltecendo a beleza de Rafa Justus, fruto do casamento que viveu com o empresário Roberto Justus. "Buscar minha filha hoje na escola, linda demais, uma princesa... ela tem vergonha, gente, linda demais minha filha, apaixonada", brincou a loira ao tentar abraçar e gravar os vídeos bem juntinho com a menina. "Para", pediu Rafaella Justus dando risada. Confira!