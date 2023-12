Filha de William Bonner e Fátima Bernardes assume namoro com piloto: ‘Nós’

Herdeira de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer assume primeiro namoro publicamente aos 26 anos; saiba quem é o sortudo

Bia Bonemer encontrou seu primeiro amor! A filha de Fátima Bernardes e William Bonner usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para tornar público seu relacionamento com o instrutor de voo Caio Freitas. Discreta em sua vida pessoal, a influenciadora digital dividiu alguns registros ao lado do amado para celebrar o primeiro mês de namoro.

Através dos stories em seu perfil oficial no Instagram, Bia abriu um pequeno álbum de fotos com momentos especiais ao lado do namorado. A jovem incluiu registros descontraídos curtindo seu novo apartamento ao lado do amado, e até algumas aparições públicas, como em festas e em um jogo do Flamengo, o time do sortudo.

Entre os cliques compartilhados, a influenciadora também revelou que o piloto já teve a oportunidade de conhecer seu pai e sua madrasta, Natasha Dantas. Bia compartilhou um registro onde todos aparecem sorridentes, mostrando que o rapaz já recebeu a aprovação do comandante do 'Jornal Nacional' da Globo.

Na legenda dos cliques, Bia se declarou ao amado de forma direta: “Um mês de nós”, ela escreveu e marcou o perfil de Caio, que também mantém a discrição sobre sua vida pessoal. Em sua biografia, o jovem dividiu apenas que tem formação como piloto comercial em uma escola de aviação e trabalha como instrutor de voo.

Bia Bonemer assume primeiro namorado, o piloto Caio Freitas - Reprodução/Instagram

Entre suas postagens, ele compartilha registros de suas atividades profissionais e faz declarações para membros da família, incluindo mensagens dedicadas à mãe e aos irmãos em datas especiais, sem revelar mais detalhes sobre sua vida pessoal ou relacionamentos anteriores à herdeira de William Bonner e Fátima Bernardes.

Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que Bia assume publicamente. Durante sua participação no podcast de Livian Aragão no começo deste ano, a jovem revelou que nunca viveu um relacionamento sério: “Sou bem difícil. Tenho muita dificuldade em me abrir. É muito difícil me abrir para uma pessoa e confiar nela”, ela contou.

“Eu sempre acho que a pessoa tem algum nível de interesse. Sou muito fechada nesse sentido. Sempre fico com o pé atrás”, a influenciadora explicou sua decisão, mas confessou já viveu alguns romances com 'contatinhos' e ficantes mais sérios. Agora, Bia encerra sua vida de solteira e curte o amor ao lado de Caio.

