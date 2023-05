Filha de Fátima Bernardes abre o jogo sobre sua vida amorosa: 'Pé atrás'

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer revela curiosidades sobre sua vida amorosa em entrevista

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer revelou que nunca namorou. Em entrevista ao podcast Vibe Boa Podcast, de Lívian Aragão, ela contou detalhes sobre sua vida amorosa e a sua personalidade neste setor da vida.

"Nunca namorei. Sou bem difícil. Tenho muita dificuldade em me abrir. É muito difícil me abrir para uma pessoa e confiar nela, porque eu sempre acho que a pessoa tem algum nível de interesse", disse ela, que se definiu: "Sou muito fechada nesse sentido. Sempre fico com o pé atrás".

Porém, ela contou que não fica sozinha. Ela tem seus contatinhos e até um 'ficante premium', com quem costuma sair com mais frequência. Além disso, Bia revelou que não tem vergonha de ter a iniciativa para ficar com alguém.

"Se eu tiver muito interesse numa pessoa e ela não vir falar comigo, eu vou falar com ela. Não vou deixar passar. O não a gente já tem (risos). Acho que as meninas têm que chegar mais nos meninos, porque eles estão muito lentos atualmente", declarou.

E completou: "Não gosto muito de joguinho, não. Sou mais direta. Não tenho problema de chegar nas pessoas. Sou muito descarada. Uma vez eu cheguei para pessoa e falei: te achei muito bonito, vai querer me beijar ou não? E não foi nem Carnaval (gargalha). Eu estava sofrendo por uma pessoa. Estava chorando, na mesma festa, aí esse menino tava lá e tomei a atitude".

Filha de Fátima Bernardes mostra a mãe dirigindo

Recentemente, Bia Bonemer publicou nas redes sociais uma selfie ao lado da mãe, a apresentadora Fátima Bernardes, e a semelhança entre as duas chamou a atenção dos internautas.

Durante uma viagem de mãe e filha pelo estado de Pernambuco, terra natal do deputado federal Túlio Gadêlha (35), namorado da apresentadora, as duas aparecem dentro do carro, curtindo o passeio. O clique, publicado nos stories do perfil de Bia, mostra a dupla de óculos escuros, enquanto Fátima usava um vestido de alcinha, a trigêmea apostou na parte de cima de um biquíni à mostra.