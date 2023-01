Filha de Fátima Bernardes e William Bonner publica selfie com a mãe dirigindo

Bia Bonemer posta clique com a mãe Fátima Bernardes e semelhança entre as duas choca seguidores

Nesta sexta-feira, 9, Bia Bonemer (25), uma das filhas dos trigêmeos frutos do relacionamento da apresentadora Fátima Bernardes (60) e do jornalista William Bonner (59), publicou uma selfie ao lado da mãe, o que evidenciou a grande semelhança entre as duas.

Durante uma viagem de mãe e filha pelo estado de Pernambuco, terra natal do deputado federal Túlio Gadêlha (35), namorado da apresentadora em sua primeira temporada de The Voice, as duas aparecem dentro do carro, curtindo o passeio.

O clique, que foi publicado nos stories do perfil oficial de Bia, mostra a dupla de óculos escuros, enquanto Fátima usava um vestido de alcinha, a trigêmea apostou na parte de cima de um biquíni à mostra.

Bia Bonemer e Fátima Bernardes em viagem por Pernambuco - Créditos: Reprodução / Instagram



Fátima Bernardes acompanha Túlio Gadêlha na posse de Lula

No domingo, 01, o novo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (77) tomou posse de seu terceiro mandato. E para prestigiar esse momento, a jornalista Fátima Bernardes foi à Brasília acompanhar seu amado, o deputado federal por Pernambuco Túlio Gadêlha (35).

"Prestigiando o presidente Lula”, escreveu o deputado federal na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Nas fotos, o casal aparece na rampa do Palácio do Planalto, enquanto Fátima escolheu um look dourado, Túlio estava com um terno cinza e uma gravata vermelha. Os comentários da publicação foram inundados de elogios para os pombinhos. “Povo lindo”, escreveu uma seguidora. “Casalzão lindo”, exaltou uma outra. “Terninho = mulheres poderosas”, elogiou um terceiro.