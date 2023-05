Quem é MC Daniel? Funkeiro é namorado de atriz de Vai na Fé

Funkeiro MC Daniel tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e bomba ao exibir romance com atriz de Vai na Fé

Com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e com altos números em seus clipes, o cantor MC Daniel (24) tem se destacado cada vez mais na carreira artística. Nesta quarta-feira, 31, o famoso tem gerado comentários após restaurar seu sorriso com novas lentes nos dentes.

"Estou muito bonito! E aí, família, o que vocês acharam? Diminuiu bastante, é o que eu queria!", disse o namorado de Mel Maia nos stories do Instagram, ao exibir o novo visual.

Daniel é um dos novos nomes do funk e tem chamado atenção por seu estilo ostentação. Cheio de correntes de ouro e tatuagens espalhadas pelo corpo, ele bombou após se lançar na música para superar um trauma pessoal.

Nas redes sociais, ele costuma mostrar sua rotina, principalmente com sua família e amigos, o qual fez questão de mudar de vida. Com uma personalidade única, o artista arranca boas risadas com seus vídeos divertidos.

O namoro entre Mel Maia, que atualmente está no ar com a novela Vai na Fé, se iniciou de maneira discreta, apesar de muitos fãs dos dois já notarem uma aproximação entre eles. No entanto, o casal só assumiu em janeiro deste ano, com direito a alianças de compromisso.

Recentemente o namoro dos dois ganhou ainda mais repercussão após viralizar um vídeo onde o cantor aparece brincando com a atriz de maneira agressiva. Nas imagens, ele surge segurando o pescoço de Mel, o que levou alguns internautas a avaliarem com arriscado.

Na época, Daniel não chegou a falar do assunto diretamente, mas fez uma reflexão para os fãs sobre respeito e educação. Em seus stories, ele postou uma foto abraçado com uma mulher.

"Eu tomo atitudes normais. Faço o mínimo em relação à família, relacionamento e trabalho. E as pessoas acham o máximo. Quando é algo que deveria ser normal. Educação e respeito são obrigação de qualquer pessoa. Abracem as pessoas", disse.