MC Daniel choca o público ao surgir com nova lente nos dentes: "Branco igual piano!"

Cantor MC Daniel surpreendeu o público ao fazer remoção dos dentes provisórios; confira a mudança!

O cantor MC Daniel (25) impressionou os seguidores ao mostrar o seu novo sorriso após fazer mais um procedimento estético nos dentes. Feliz da vida e com a autoestima lá em cima, o namorado da atriz Mel Maia (19) surpreendeu os admiradores ao mostrar o resultado da mudança ao aparecer usando lentes de contato.

No início da semana, o funkeiro marcou presença na clínica do Dr. Felipe Araujo para realizar outra etapa do tratamento odontológico que está fazendo. No perfil de seu Instagram, o Dr. compartilhou um vídeo onde aparece ao lado do astro e ele dispara. "Estou muito bonito! E aí, família, o que vocês acharam? Diminuiu bastante, é o que eu queria!", declarou Daniel.

Na legenda do vídeo o dentista escreveu."Retrabalho do mc Daniel, obrigado pela confiança maninho.

Gratidão", disse ele ao dar mais detalhes do procedimento que durou 12h. "O comprimento do dente dele diminuiu, mais ou menos, em dois milímetros. É um sorriso mais delicado", explicou o dentista.