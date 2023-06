Após rumores de separação, Mel Maia exibe a aliança de compromisso

Mel Maia aparece com a aliança de compromisso à mostra após rumores de que o namoro teria chegada ao fim

A atriz Mel Maia ainda não pronunciou oficialmente sobre os rumores de que teria terminado o namoro com o cantor MC Daniel. Porém, ela pode ter mandado uma indireta de forma discreta. Isso porque, nesta quarta-feira, 7, a musa apareceu exibindo a aliança de compromisso nos stories do Instagram.

A beldade fez selfies durante a sua rotina da manhã, incluindo a ida à academia. Nas imagens, ela fez um sinal de 'ok' com a mão e deixou à mostra o anel prateado. Procurada, a assessoria de imprensa da atriz informou que não comenta sobre a vida afetiva dela.

Mais cedo, o site do jornalista Leo Dias informou que o romance teria chegado do fim. Pelo menos é o que garantem amigos próximos que estão surpresos com a decisão tomada pelo casal que parecia muito apaixonado nas redes sociais, informou a publicação. Após uma série de desentendimentos, o cantor foi flagrado sem aliança em vídeos publicados nas redes sociais, algo que também confirmou a informação.

Vale lembrar que, neste momento, ambos estão inclusive em países diferentes. Enquanto MC Daniel está em Paris, na França, fazendo shows, a atriz está nos Estúdios Globo gravando cenas novela Vai Na Fé. Até o momento, nenhum dos dois deu qualquer indício de crise nas redes sociais.

De maiô, Mel Maia exibe corpaço escultural

A atriz Mel Maia atraiu os olhares nas redes sociais nesta semana ao compartilhar novas fotos com look de banho em um dia na praia. A musa relembrou fotos de um dia de sol no Rio de Janeiro no último final de semana e surgiu deslumbrante.

Nas fotos, a artista apareceu com um maiô com estampa de zebra e estilo cavado. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela e também deixou à mostra uma tatuagem que ela tem na região do quadril. “Foi um domingo relaxante!”, disse ela na legenda.