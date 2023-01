Vivendo affair, Anitta tem encontro íntimo com rapper em hotel

Demonstrando muita sintonia nos palcos, cantora Anitta e Filipe Ret estão vivendo romance e se encontram 'às escondidas' em quarto de hotel

Desde a parceria de Anitta (29) e Filipe Ret (37) em Tudo Nosso, canção que integra o último álbum dele, Lume, muitos fãs têm shippado os artistas.

Parece que a sintonia entre eles está além da música, já que os dois estão vivendo affair. A poderosa teria promovido uma festa em um hotel no Rio de Janeiro após o primeiro Ensaios da Anitta, que aconteceu na capital carioca no último dia 08 de janeiro.

O rapper foi um dos convidados, e ela teria pedido para que os seguranças o levassem para um dos quartos do sétimo andar do local, segundo informações do Jornal Extra. Depois de certo tempo, Anitta teria voltado para a festa, sem Ret. Ainda de acordo com o site, o clima entre eles era de troca de olhares e conversas ao pé do ouvido.

Vale destacar que Ret também marcou presença nos Ensaios da Anitta em São Paulo, no dia 15. No palco, os artistas já estavam atiçando o público, que pedia beijo entre eles, com possível romance. "Vocês acham que vamos fazer isso aqui na frente das pessoas?", disparou Anitta.

Filipe, inclusive, chegou a fazer alguns posts misteriosos em seu Twitter. "Peguei uma mina e fiquei com todos sintomas de apaixonado como não ficava desde que era adolescente. Que bagulho louco", escreveu o rapper.

Confira fotos de Filipe Ret e Anitta juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RETCHÊ (@filiperet)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RETCHÊ (@filiperet)

Peguei uma mina e fiquei c todos sintomas de apaixonado como n ficava desde q era adolescente q bglh loko — FILIPE RET (@FilipeRet) January 15, 2023

Anitta fala do envolvimento com Gabriel, do BBB 23

A cantora Anitta esbanjou sinceridade ao falar sobre os participantes do BBB 23, da Globo. Ela fez um show na casa do reality show na noite de quarta-feira, 18. Nos bastidores, ela falou sobre o brother Gabriel, que disse ter ficado com ela durante a sua apresentação para entrar na atração. Porém, ela contou que o envolvimento deles não foi tão próximo.

Em conversa no site GShow, ela contou com quais participantes tem mais proximidade. “Dos participantes os que eu tenho mais intimidade na casa são a Bruna Griphao. Também conheço o Fred, o MC Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, afirmou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!