BBB 23: Anitta fala do envolvimento com Gabriel: ‘Menos do que imaginam’

Anitta revela com quais participantes do BBB 23 tem mais proximidade e cita Gabriel, que diz ter ficado com ela no passado

A cantora Anitta esbanjou sinceridade ao falar sobre os participantes do BBB 23, da Globo. Ela fez um show na casa do reality show na noite de quarta-feira, 18. Nos bastidores, ela falou sobre o brother Gabriel, que disse ter ficado com ela durante a sua apresentação para entrar na atração. Porém, ela contou que o envolvimento deles não foi tão próximo.

Em conversa no site Show, ela contou com quais participantes tem mais proximidade. “Dos participantes os que eu tenho mais intimidade na casa são a Bruna Griphao. Também conheço o Fred, o MC Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, afirmou ela.

Quando entrou na Casa de Vidro do BBB 23, Gabriel contou que já ficou com celebridades como Anitta, Luisa Sonza e Gabi Lopes. Inclusive, ele relembrou como conheceu Anitta por causa de um vídeo que ele gravou para o TikTok. "A gente conversou em dezembro e falou: 'A gente se encontra o dia que der'. A gente trocou umas ideias. Depois de um mês, ela foi em Floripa [Florianópolis (SC)] e me deu um 'salve'. Nessa hora, tremiam as pernas. Estava tremendo até encontrá-la. Depois, ela me tratou super bem", relembrou.

Gabriel vai para o edredom com Bruna Griphao

Após a noite de show da cantora Anitta, o brother Gabriel foi para o edredom com a atriz Bruna Griphao. Os dois ficaram em clima de pegação durante a madrugada desta quinta-feira, 19. Eles trocaram beijos na pista de dança, tomaram banho juntos e trocaram carinhos embaixo do edredom durante a madrugada.