BBB 23: Bruna Griphao e Gabriel vão para o edredom após beijos na festa

Bruna Griphao e Gabriel trocam carinhos embaixo do edredom após noite de pegação na primeira festa do BBB 23

A atriz Bruna Griphao e o brother Gabriel esquentaram o clima da casa do BBB 23, da Globo, na madrugada desta quinta-feira, 19. Os dois protagonizaram beijos quentes durante a primeira festa da temporada enquanto curtiam a pista de dança. Logo depois, eles foram tomar banho juntos e terminaram a noite embaixo do edredom.

Antes de ir para o quarto com a loira, Gabriel contou para as sisters Paula, Sarah Aline e Marvvila que iria dormir com Bruna Griphao. “Vou dormir lá. Fui lá no quarto. Hoje o coiote pega o papa-léguas”, brincou.

A cena dos dois trocando carinhos no edredom não passou despercebida pelos outros participantes do reality show. O influencer Fred estava deitado na cama perto de Bruna e Gabriel e se divertiu com a situação. Ele apontou o abajur para a cama do casal e brincou: “Vou ajudar o pessoal do pay-per-view”. Então, Bruno contou que esqueceu que Bruna não estava mais amarrada com a sua dupla, Larissa. “Quando eu vi o edredom ali de Bruna, eu disse: ‘acho que Bruna estão ficando com Larissa agora’”, afirmou ele.

Durante a tarde da última quarta-feira, 18, Bruna e Gabriel trocaram carinhos na piscina do BBB 23. Ao lado dos amigos, ela ficou fazendo carinhos no cabelo dele. Por sua vez, ele fez carinhos na perna dela. Logo depois, a atriz chegou a falar que era só amiga de Gabriel e não pretendia ficar com ele. Porém, tudo mudou durante a festa.

O clima de sedução ficou ao redor de Bruna e Gabriel desde o início da festa. Eles ficaram próximos nos primeiros momentos de celebração e dançaram juntos. Até que eles deram o primeiro beijo na pista de dança.