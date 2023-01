BBB 23: Pegação! Primeira festa do reality tem beijos de 3 casais

Na madrugada da primeira festa do BBB 23, três casais trocam beijos e agitam os outros brothers no confinamento; vem ver quem são!

A primeira festa do BBB 23 foi bem agitada! Após o show comandado pela cantora Anitta (29) no programa da TV Globo, a noitada foi marcada por troca de beijos entre participantes!

Durante a madrugada desta quinta-feira, 19, Key Alves conversou com Gustavo e disse que ele tem muito potencial para o jogo. Momentos depois, eles protagonizaram o primeiro beijo do reality show na pista de dança. Alguns brothers até comemoraram o momento tão esperado em volta do casal.

Mesmo tendo negado beijar Gabriel durante a apresentação da poderosa, que já viveu affair com o modelo antes do BBB 23, e ter dito que não iria ficar com o brother, Bruna Griphao não resistiu e acabou beijando Gabriel também na pista. Após a ficada, os dois garantiram que o romance não vai interferir no jogo.

O terceiro beijo da noite foi entre Fred Nicácio e Gabriel Santana. Após uma conversa entre eles, os dois deram um beijão de língua. "Quer algo?", perguntou o médico. "Um beijo seu", pediu o ator. Após o beijo, Gabriel questionou sobre o marido de Fred, com quem tem relacionamento aberto. "Qual o nome do seu esposo? Fábio? Quero muito conhecer ele", disse. "Com certeza o Fábio já deve gostar muito de você", respondeu Nicácio.

Confira os beijos da primeira festa do BBB 23:

BBB 23: Key Alves comenta sobre trabalho na internet

Key Alves falou sobre o trabalho na internet durante um bate-papo com Gustavo, Antonio "Cara de Sapato" Jr. e Amanda na cozinha do BBB e disse faz tudo para faturar uma grana.

Tudo começou quando Amanda quis saber se Key fazia TikTok. "Amiga, eu faço tudo. É dinheiro? Vamos fazer tudo, tudo que tem pra fazer", afirmou Key.

A jogadora de vôlei ainda relembrou que sempre gostou de ter sua independência financeira. "Eu vendia óleo da cozinha. Tudo que pudesse vender pra ter dinheiro, eu fazia".

Ela já contou no reality que ganha uma bolada com sua conta em uma plataforma de conteúdo adulto e inclusive, revelou o que mais faz sucesso em seu perfil. "Eu vendo foto de pé horrores, olha esse pé caríssimo!", brincou ela. "O seu pé?! Eu vou vender do meu!", comentou Marília. "Amiga, é babado… O que mais pedem é foto de pé", reforçou a jogadora.

