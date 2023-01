BBB 23: Key Alves fala sobre trabalho na internet: "É dinheiro? Vamos fazer"

Jogadora de vôlei, Key Alves ainda relembrou a época em que vendia óleo de cozinha

Key Alves (23) falou sobre o trabalho na internet durante um bate-papo com Gustavo, Antonio "Cara de Sapato" Jr. e Amanda na cozinha do BBB e disse faz tudo para faturar uma grana.

Tudo começou quando Amanda quis saber se Key fazia TikTok. "Amiga, eu faço tudo. É dinheiro? Vamos fazer tudo, tudo que tem pra fazer", afirmou Key.

A jogadora de vôlei ainda relembrou que sempre gostou de ter sua independência financeira. "Eu vendia óleo da cozinha. Tudo que pudesse vender pra ter dinheiro, eu fazia".

Ela já contou no reality que ganha uma bolada com sua conta em uma plataforma de conteúdo adulto e inclusive, revelou o que mais faz sucesso em seu perfil.

"Eu vendo foto de pé horrores, olha esse pé caríssimo!", brincou ela. "O seu pé?! Eu vou vender do meu!", comentou Marília. "Amiga, é babado… O que mais pedem é foto de pé", reforçou a jogadora.

BBB 23: Key Alves sofreu lesão grave no joelho; entenda problema de saúde

Key Alves atualmente está focada na carreira de influenciadora digital após sofrer uma lesão grave no joelho no ano passado. O acidente envolvendo a atleta aconteceu durante uma partida do Osasco contra o Pinheiros, na semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei.

Na ocasião, Key, que joga como líbero, tentava recuperar a bola, quando acabou caindo na quadra. Ela rapidamente foi socorrida e saiu aos prantos do ginásio , dando indícios de uma certa gravidade no acidente.

Logo em seguida, Key passou por uma ressonância magnética e foi constatado a lesão ligamentar. O problema também gerou um rompimento do cruzado anterior do joelho esquerdo. Por conta disso, a jogadora precisou fazer uma cirurgia na região, que demandaria meses para sua recuperação total.

Na época, Key compartilhou uma postagem falando sobre o período que estava enfrentando. "Sabe quando você tem a certeza de que Deus está cuidando de tudo? É como eu me encontro hoje", afirmou.