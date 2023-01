BBB 23: Amanda diz que já 'zerou' os aplicativos de relacionamentos

Integrante do grupo Pipoca, Amanda é médica, está solteira e diz que é geniosa

O grupo Pipoca do BBB 23 também conta com a participação de Amanda. Ela tem 31 anos, é natural de Astorga e mora em Campo Largo, no Paraná. Ela é médica e trabalha na UTI. Na pandemia, ela chegou a ficar 15 dias sem sair do hospital.

Ela se apaixonou pela medicina quando era criança e morava perto de um pronto-socorro. Ela é solteira e conta que já zerou os aplicativos de relacionamentos. Tanto que ela considera que tem mais sorte no jogo do que no amor.

Amanda diz que é geniosa, é desorganizada, espontânea, animada e um pouco estabanada. “Eu danço estranho, mas danço. Gosto da bagunça”, disse ela, que está disposta a causar no BBB. “Não tenho medo do que vou encontrar e nem de me mostrar”, afirmou. Ela quer o prêmio do programa para quitar a dívida que fez para pagar a faculdade.