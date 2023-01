BBB 23: Saiba quanto Key Alves fatura com fotos ousadas

Jogador de vôlei e participante do BBB 23, Key Alves embolsa um bom dinheiro ao vender fotos ousadas

A jogadora de vôlei e participante do BBB 23 Key Alves é adepta da venda de fotos ousadas em plataforma de conteúdo adulto. De acordo com o Jornal Extra, ela costuma faturar uma boa quantia com o trabalho na internet, incluindo as fotos sensuais e também os posts nas redes sociais.

A publicação do jornal revelou que ela ganha cerca de R$ 150 mil por mês com o seu trabalho como influenciadora digital. Ela tem mais de 7 milhões de seguidores do Instagram e costuma fazer posts patrocinados.

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos, é de Bauru, em São Paulo, e tem uma irmã gêmea idêntica, a também jogadora de vôlei Keyt Alves. Nas redes sociais, as duas costumam postar fotos juntas. Key Alves está longe das quadras e segue a carreira de influenciadora digital. Ela saiu de casa aos 14 anos para buscar o seu sonho no esporte. Ela já foi líbero pela seleção brasileira e também já jogou como líbero titular no Osasco.

A jovem diz que é divertida, espontânea, gosta de fazer amizade e é namoradeira. Ela consegue conviver muito bem com as pessoas na mesma casa e gosta de cozinhar. “Em uma treta ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não. A gente, atleta, nunca quer entrar para só participar. Na minha cabeça aquilo ali é um campeonato”, declarou.