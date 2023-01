BBB 23: Bruna Griphao e Gabriel trocam carinho na piscina

Bruna Griphao e Gabriel do BBB 23 tiveram um momento fofo na piscina e fãs se animam com o clima de romance: “Vem aí”

Embora o BBB 23 tenha começado há apenas três dias, os brothers já estão preocupados em formar alianças no jogo, inclusive, românticas. Nesta quarta-feira, 18, BrunaGriphao (23) e Gabriel (24) protagonizaram um momento fofo na piscina da casa e os fãs do reality já suspeitam de um novo romance, levando o nome dos participantes até os assuntos mais comentados do Twitter.

Na cena, Gabriel e Bruna aproveitavam o sol da tarde relaxando na piscina, enquanto conversavam rodeados de outros brothers. Foi então que a loira começou a acariciar o modelo, passando a mão no cabelo e nas costas do moreno. Gabriel retribuiu o carinho nas pernas da atriz, e o clima de romance entre os dois ficou evidente. Além do momento fofo, Bruna também passou protetor nas costas do modelo, que agradeceu com um beijo na mão da loira.

Nas redes sociais, parte do público se mostrou animado para ver o casal se formar: “Acho que vem aí Bruna e Gabriel”, comentou uma fã. “Tomara que ela pegue o Gabriel mesmo”, disse outra. Os dois estão sendo "shippados" desde que o reality começou.

Mas alguns fãs da atriz não ficaram tão contentes com a cena e se opuseram ao casal, relembrando o relacionamento de Carla Diaz com Arthur Piccoli no BBB 21: “Vai fazer O MESMO ERRO da Carla Dias”, disse um seguidor. "A Bruna com potencial de ganhadora se juntando com um dos odiados”, pontuou outra sobre a popularidade do brother fora da casa.

No BBB 23, Bruna Griphao revela flerte de Jason Derulo e choca com reação

Flerte internacional! Na terça-feira, 17, Bruna Griphao revelou que já recebeu uma cantada do ator americano Jason Derulo (33). A atriz conversava com os outros participantes da casa sobre as mensagens que recebia em suas redes sociais e revelou a reação que chocou os fãs: “A única pessoa que me mandou direct na vida que eu me senti foi o Jason Derulo. Ele falou do meu abdômen e eu ignorei, tá?”, disse a loira.